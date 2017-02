Varios funcionarios del Municipio de Manatí dicen estar disgustados con la actual administración

Por: Pamela Hernández Cabiya

Un funcionario del Municipio de Manatí, quien por confidencialidad se mantuvo en anonimato, habló de unos supuestos despidos a personas de más de 20 a 25 años trabajando. Por tanto, se le preguntó al alcalde, José Sánchez para aclarar públicamente la situación.

“Aquí, no se ha despedido a nadie que lleve más de 20 a 25 años trabajando para el municipio. Hemos tomado medidas de austeridad y así nos hemos ahorrado $100,000 dólares de puestos de confianza. No se le renovaron como a 35 empleados que sólo llevaban al cabo de un año o pocos años trabajando; pero de 25 años eso sí que no ha sucedido. Lo único que admito es que se enviaron a varios empleados a coger los excesos de vacaciones. Eso se le da a todos los empleados. Son días compensatorios que se acumulan y que se deben agotar las vacaciones. Fuera de eso,a nadie se le ha botado”, respondió.

Ante los rumores, Sánchez mencionó que el puede entender las molestias que están saliendo poco a poco, ‘por el choque de su forma de administrar’. “Hay resistencia porque hay que recordar que hubo una pasada administración de 40 años. Somos una política pública diferente y eso les choca”.

De igual manera, se le preguntó si el hecho de haber compartido y trabajado con la pasada administración, es una de las razones por las cuales a las personas les choca la forma diferente de administrar, comparado con Juan “Bin” Cruz Manzano.A lo querespondió: “Trabajé 8 años en la pasada administración, luego trabajé en el Consorcio por 18 años y después estuve 7 años fuera de todo lo que tiene que ver con el municipio y con procesamientos federales. Estuve bastante desligado. Así que,yo cogí de cada trabajo lo positivo, para poder administrar como se debe. La pasada administración estaba muy cómoda por la base estructurada que tenían y la seguridad de tener la administración. Por tanto, creo que decirle a alguien que coja sus días de enfermedad no es ser un perseguidor o maltratador. Yo estoy haciendo lo posible por levantar a Manatí. Como dicen: Roma no se construyó de un día para otro”.

“Intentamos que Manatí vuelva hacer como antes y con los pocos días que llevo administrando he logrado que hasta las fiestas patronales se dieran como hace años no se daban. Hemos realizado hasta Bohemias, proyecto de reciclaje (plástico y textiles), pintar murales, pintar casas abandonadas, realizar ecoturismo en la Playa Mar Chiquita y trabajos comunitarios. Tienen que ver el desarrollo económico que todos queremos y eso lo hacemos fomentando la cultura manatieña. Hay que trabajar mucho. Este pueblo brillará como antes”, finalizó.