Urgen más atención para la salud mental

Por: Gladys Guerra Arcelay

El paso del huracán María dejó muchas secuelas visibles, derrumbes, inundaciones, casas pérdidas, falta de comida, agua o luz, entre otras. Sin embargo, también ha dejado otras consecuencias que son más difíciles de identificar y de tratar adecuadamente, como son los daños a la salud mental del pueblo. Estos los observamos directamente cuando hay un aumento en las cifras de muertes, específicamente los suicidios. Según el psicólogo Gerardo Estrada Ferrer, del Instituto de Bienestar Integral, es normal que luego de un evento como este, la población sufra de algún trauma mental, pues estuvimos sometidos a una situación difícil, un tanto inesperada y para la que no estábamos preparados resulta algo nuevo. Esto explica porque la gente puede tomar decisiones tan extremas como quitarse la vida.

Ahora bien, esto no quiere decir que el huracán directamente provocó el suicidio. Según el experto, amenazas naturales como María, provocan en la población un aumento en síntomas a los que las personas ya estaban predispuestos. Es decir, si la persona ya estaba deprimida por algo no relacionado al evento atmósferico la situación que dejó María y la respuesta gubernamental, pueden agudizar sus síntomas.

Estrada Ferrer indicó que los problemas graves que el huracán dejó al descubierto es la poca importancia que se le da al sistema de salud mental en la Isla. Tanto así que a dos meses del paso del huracán el Departamento de Salud no ha enviado un plan de acción para atender a las distintas poblaciones que se pudieron ver afectadas y a la población en general que sobrevivió al evento.

Indicó también que es el estado el que tiene que dar una respuesta rápida y coordinada en cuanto a este asunto, pues la “salud no genera dividendos”.

Es decir si se deja todo en manos de oficinas privadas con fines de lucro las personas pueden no recibir todos los tratamientos que necesiten y empeorando su situación. En cambio si el estado se hace cargo de la salud mental puede dar mejores y más servicios a los pacientes que lo necesiten.

Destacó que si se le diera más énfasis a que las personas cuiden de su salud mental pues solo se trabajaría con los casos de personas que se descompensen tras la emergencia, puesto que las otras patologías ya esarían de alguna manera controladas o las personas sabrían qué hacer y así ayudarse ellos y a las personas que están en su círculo y que caen en diagnósticos de depresiones graves.

Con una buena planificación por parte del estado y de los individuos podrían evitarse gran parte de los problemas de salud mental que estamos viviendo post el huracán. Ante la respuesta tardía del estado para atender estos problemas, el experto urgió a la comunidad a estar más pendiente de su comportamiento y el de sus familiares, ya que con un poco de observación el suicidio puede ser preventible Añadió que si la persona cambia de ánimo, no quiere salir, se deja de interesar por las cosas o se muestra muy sensible a todo lo que está sucediendo, pues ya tiene un cuadro, no necesariamnte, de una enfermedad mental, pero sí de que por un tiempo va a necesitar ayuda profesional para superar la situación en la que está viviendo.