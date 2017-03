UPRA en contra de medidas de austeridad que implantaría la Junta

Por: Pamela Hernández Cabiya

Ante la nueva administración por el Partido Nuevo Progresista en el gobierno, liderada por el Dr. Ricardo Roselló, se deparan cambios drásticos para sacar el sistema económico de Puerto Rico del punto de colapso. Una de las propuestas que revolucionó al pueblo son los $300 millones de dólares que esperan recortar al sistema público educativo, de la Universidad de Puerto Rico, incluyendo: aumento en la matrícula, aumento de créditos, despido de profesores, recortes en los planes médicos universitarios y aumento en la cantidad de estudiantes por curso. A raíz de la incertidumbre, se convocó a una huelga o paro, frente a los portones de los respectivos recintos y frente a El Capitolio.

Ante la problemática, se buscaron opiniones dentro del paro de 72 horas que decretó el recinto de Arecibo. Nayla Báez Román, Decana de Asuntos Estudiantiles, accedió a explicar la posición que toma el recinto a la situación. “La Junta de Control Fiscal nos ha solicitado que recortemos nuestro presupuesto en $300 millones de dólares. Una cifra que nosotros no sabemos de donde proviene, que es uno de los mayores cuestionamientos que hemos dado. Ellos dicen: hay que cortar porque la universidad está gastando mucho, y la realidad es que la universidad no gasta, la universidad es una inversión para nuestro pueblo. Así que, en ese sentido, la Junta está con una idea equivocada de lo que nosotros somos como institución. Por tanto, en ese proceso, la Presidenta de la Universidad, en conjunto de todos los sectores de la comunidad universitaria, tratamos de buscar una alternativa para ese llamado a que recortemos presupuesto”.

En adición, Báez explicó que es inaudito las alternativas que ofrecen. Una de ellas es aumentar la matricula por curso, que se detallaron al principio, puesto que va en contra de lo natural para poder educar como se debe. “Lo que pasa es que las personas opinan sin saber la realidad de la universidad. Para que se lleve a cabo un proceso adecuado de enseñanza y aprendizaje, el numero 30 es bastante bueno. Claro, los profesores sabemos que tener 30 estudiantes en un curso se hace un poco difícil, porque uno no llega tanto como quisiera. Sabemos que hay mega secciones en otros recintos, inclusive en el nuestro, pero no podemos poner todas las clases a un nivel de mega secciones porque hay cursos que no te permiten tener más estudiantes. Entonces, la Junta quizás no entiende ese proceso. Cada curso, cada departamento tiene su propia naturaleza. La realidad es que la universidad hace mucho con poco. Nosotros tenemos un presupuesto limitado; porque aunque la gente crea que tenemos muchos millones de dólares, la realidad es que operar una universidad cuesta mucho más. Hemos venido haciendo recortes hace varios años y hay que cambiar la manera de pensar. Nosotros no somos un gasto, somos una inversión, porque estamos educando a un país. Hacemos ese banco de personas que lamentablemente se nos están yendo para Estados Unidos ¿Por qué entonces no traemos personas de allá? No, eso no es lo que se ve. Lo que se visualiza es que la UPR es la que está educando a todos estos estudiantes que se nos están yendo. Verdaderamente, estamos nutriendo la fuerza laboral de Estados Unidos, planteándose de que quizás si hacemos muy bien nuestro trabajo, si es que siguen reclutando nuestros alumnos”, explicó.

La Decana, de igual manera comentó cuales serían las consecuencias, si a pesar del paro se recortan los $300 millones. “La universidad se enfrentaría a un proceso en el que desaparecería. La universidad necesita existir y no debe ser excusa que por tener un paro o una huelga es motivo para quitarnos ese dinero. Estamos tratando de manifestar y decirle al pueblo y al gobierno: nosotros necesitamos seguir existiendo. Los estudiantes han decidido parar la universidad para que la gente reaccione. Fíjate que en este proceso del paro, los estudiantes se han educado sobre el proceso que estamos viviendo. Ellos han dado propuestas viables para traer recursos a la universidad. Quiere decir, que la universidad dentro de este paro ha continuado trabajando”.

A esto se le añade que el representante Manuel Natal ofreció alternativas, de donde se pueden recortar los $300 millones. “Yo creo que lo que tiene que ver con el gasto gubernamental, el principal gasto en incremento es el servicio a la deuda. Un paso fundamental para poder reestructurar la deuda es la auditoría del mismo. El gobernador Roselló, Thomas Rivera Schatz, Jhonny Méndez y la administración de turno, le han negado al pueblo el proceso de auditoría. Al negarse, están convirtiéndose en cómplices de un encubrimiento de un fraude millonario. Así que en primero lugar, hay que reestructurar la deuda y de ahí saldría una cantidad significativa de dinero en ahorros del gobierno. En segundo lugar, si queremos aumentar los ingresos del gobierno, tenemos que revisar todo el sistema de excensiones contributivas; y esta administración, lejos de revisar el sistema, lo que ha continuado es dando excenciones contributivas a los grupos privilegiados; como el tema más reciente de los médicos”, afirmó.

Por otra parte, nos aceramos al presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPRA, Cristian Hernández para que hablara de las 32 propuestas de estudiantes que desglosan diferentes vías y alternativas ante la Junta de Control Fiscal. “Proponemos que se recorte la administración central de la Universidad de Puerto Rico. La administración central opera con $14 millones de dólares. Nosotros tenemos un recinto que es UPR Utuado, que opera con $17 millones de dólares ¿Cómo es posible que tengas una administración central con empleados solamente, no tiene estudiantes y tampoco gradúa y opere con $14 millones? Nosotros lo que queremos llegar es a que antes que todo, primero hay que mirar ¿dónde están los gastos excesivos? ¿En dónde hay que verdaderamente recortar? Los estudiantes no aguantan; .53% del estudiantado se gradúa de 8 de los 11 recintos y esos 8 recintos, operan con un 25% del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Significa que ¿en dónde está la verdadera deficiencia? Mientras que nosotros vemos que hay una administración central que tiene gastos excesivos. También deberíamos mirar ¿cómo generar ingresos dentro de la institución? Si es un recorte de ese estilo, pues entonces podemos hablar. Eso es lo que me ha llegado de los estudiantes en las asambleas”, expresó.

El estudiante mencionó que de recortar la cifra impuesta, tras que quedaría inoperante la universidad, él como muchos otros estudiantes, no podría volver a tener el privilegio de terminar sus estudios. “De recortar, tiras por la borda el componente más importante que tiene el país. El corazón del país es la universidad. Por tanto, vamos a mirar otras alternativas. El recorte supone 6,000 despidos y 35,000 mil estudiantes a la calle, menos acceso a la educación, menos acceso al trabajo, $300 millones supone la destrucción de la universidad”, puntualizó.