UPR se prepara para sufrir cambios drásticos

Por: Pamela Hernández Cabiya

¿Cambio de gobierno? ¿y, que con la UPR? son las preguntas que estudiantes del sistema público educativo del país se cuestionan al conocer los grandes cambios que atravesará la universidad. Desde cambios administrativos, hasta cambios en la unanimidad y uniformidad en que se destaca dicho sistema.

Una actual funcionaria de la Universidad de Puerto Rico, comparte información delicada e importante de los procesos que atravesará la universidad en este nuevo comienzo de clases. Para la protección de su identidad, obviaremos el nombre de la entrevistada y el recinto al que pertenece. La seriedad con la que se amerita tomar el proceso ante el nuevo gobierno, cae en la completa educación de conocer los pro y contra.

“En la universidad se van a sentir los cambios, algunos directamente y otros indirectamente. ¿A qué me refiero? La universidad tiene una ley particular, en la que nos protege a no ser igual a una agencia de gobierno regular aunque es una corporación pública. Esta ley va dirigida a como se asigna el presupuesto y como se lleva a cabo la política dentro de la universidad. A diferencia de esas agencias, donde básicamente ya fueron despedidos los jefes; en la universidad, se tienen que dar varias cosas. Se tiene que enmendar la ley de la universidad primero, para cambiar la Junta de Gobierno (junta directiva designada por el mismo gobernador de su confianza), luego de estos suceden dos cosas. O nombran a un presidente interino (lleva a cabo el proceso de transición) o nombran un presidente en propiedad. Si llegamos a un interino, todos los rectores que están en el sistema pueden poner a su disposición el cargo a ese nuevo presidente interino (a). El presidente puede sacarlos, como puede dejarlos. Por otro lado, si nombran un presidente en propiedad, automáticamente cambian a todos los rectores”.

Se aclara que de nombrarse un presidente en propiedad, aunque sea seguro el cambio de rectores, puede tardar meses en acudir y culminar el proceso de transición. “Se tarda porque la ley de la universidad requiere que se consulte con todos los cuerpos de la universidad. Estudiantes, profesores y empleados no docentes; y que se nominen a las personas que quieran tener como rectores. Esto es un proceso de elecciones entre comillas, porque la comunidad puede emitir una recomendación, pero no es un voto final. Es un sistema bien similar a una democracia pero lo que se emite no es un voto final y ese presidente y la Junta decide si dejarlo o no”.

Ante este proceso lento de cambios, se le preguntó si la UPR ciertamente se verá afectada con el cambio de líderes dentro de su sistema a lo que responde: “Totalmente, ahora mismo uno de los cambios principales que se vislumbra sin que hayan tocado la política de la universidad. Ya se está hablando de aumento en la matrícula, que es uno de los peligros más grandes que hay con esto, porque si cambia la Junta de Gobierno, siguen los mismos intereses que el gobernador y el está proponiendo un alza en la matrícula de inmediato. El gobernador que puede honrar, respetar la ley universitaria, con todo y eso que se tarda un semestre y a veces hasta casi un año; pero si él no decide respetar la ley, puede emitirlo que ha pasado en una semana, donde ha emitido casi una docena de ordenes ejecutivas que eso es una barbaridad, donde esto solamente se ve en casos especiales o a veces cuando están cerrando su término; y esta persona lo ha hecho en una semana o menos. Nunca lo consultó y muchas de las órdenes aplican a la universidad desde cortes de presupuesto hasta un 25% por ciento que es un golpe fuerte. Otras órdenes van dirigidas y ya firmadas a congelar plazas y puestos y contrataciones. De repente entramos en un proceso, no solamente de austeridad, si no de estancamiento”, expresó con indignación.

Ante la disyuntiva, se le pregunta si ¿considera que el gobierno no toma como prioridad a la universidad? Contestó: “Eso es una buena pregunta para ellos. Lo que hemos visto en una semana y lo que vimos en la campaña, ya dicta demasiado de que no necesariamente va a respetar mucho lo que es nuestra gobernanza y lo que es nuestro fin, que es el bienestar de los estudiantes y la educación, o sea el servicio que se les provee; porque el que recorten el presupuesto, puede determinar si nosotros vamos a poder tener internet 24 horas o no, si tenemos luz, si tenemos materiales en el salón o dinero base para comprar materiales”. Adicional, existe un proyecto de la Cámara que se está analizando donde atentaría contra los convenios colectivos. “Estamos hablando que la universidad tiene unos convenios fuertes y no se van a quedar callados. Obviamente cerrarían y pedirían un voto de huelga que nuevamente volvería a redundar en un daño al servicio que se ofrece al estudiante. Si la aprueban todos nos iríamos a la calle”.

Como si fuera poco, conocemos que, al nombrar a los respectivos rectores, todo los empleados bajo su mando, son nombrados con puestos de confianza. Esto, desarrolla un espacio de conflicto en los meses que aun no se nombre en definitiva, pero que se rumora los posibles aumentos de puestos de confianza. Esto, nos dice a quien entrevistamos que crea presión emocional en el trabajo y que por ende es conflictivo trabajar bajo presión. “Puerto Rico no tiene un gobierno grande, pero uno de muchos puestos de confianza”. De ser efectivo el cambio de rectoría, las personas que habitaban dichos cargos retornan a sus labores corrientes antes de que fuesen nombrados para trabajar bajo el ala administrativa de la universidad.

También, en las semanas de enero se ha hablado de la separación del recinto de Mayagüez, a lo que esta propuesta, le compete analizarse por todas las universidades.

“La universidad como patrimonio creo que se verá muy amenazada bajo esta administración. No necesariamente ellos no ven a la universidad como nosotros la pensamos de 11 recintos 1 UPR. Hay recintos que se están menospreciando, se habla de posibles desmembramiento de la universidad y si se ha hablado de separar a Mayagüez y cerrar recintos como lo es Carolina, Aguadilla, Bayamón, pero del dicho al hecho, tienen que consultarse con la comunidad y si no se hace, definitivamente habrá huelgas en este cuatrienio. Una cosa es la reestructuración (una palabra muy de moda), pero con dos caras. Una cosa es la eliminación y la privatización y otra cara es la que dice, vamos a pensar esto bien y vamos a modificar; pero de que se hable de romper el sistema eso nos puede decir a nosotros primero o que no nos quieren o que sea parte de las políticas de recortes y austeridad o que se están aliando intereses privados que están interesados hace tiempo en la universidad como lo es Ana G. Méndez. Se les ve la costura”.

Como último pero no menos importante, La Junta de Control Fiscal ha expresado que la UPR tiene demasiados beneficios que en Estados Unidos no están, puesto que un año de estudio sale el doble de un año en Puerto Rico. “Me parece que la Junta desconoce que Puerto Rico es una colonia y que la mayoría de los estudiantes que pueden estudiar con becas son estudiantes de escasos recursos y la beca principal que reciben es federal, no es estatal. Por lo que no toca el presupuesto local. No pueden decir en quitar las becas para fomentar la economía. No, todo lo contrario la beca es federal. Ese comentario lo he escuchado varias veces y es parte de un desconocimiento de como funcionamos y de como es el estudiante nuestro, que depende de eso ya sea parcial o totalmente para estudiar”, puntualizó.