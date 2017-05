‘Todos en el mismo barco’ ante recortes presupuestarios

Por: Kassandra Laracuente

La situación económica del país y la falta de dinero en las arcas municipales, ha propiciado que para la presentación de este nuevo presupuesto enviado a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) el pasado lunes, 15 de mayo, los alcaldes de Puerto Rico y por ende de la región hayan realizado ajustes ante la realidad económica; en entrevista telefónica con Visión los alcaldes, Jorge “Jorgito” Esteves Martínez (PPD) y el alcalde Santos “Papichy” Seda Nazario (PNP), expresaron a dónde corresponden los recortes presupuestarios.

En el caso del alcalde de Añasco, Esteves Martínez, “lamentablemente se tuvo que reducir $2 millones de presupuesto. Hemos tenido que hacer ajustes serios. Vamos a tener que reducir horas incluso de puestos de confianza”, señaló.

Por otra parte, Esteves Martínez, dijo que para dar el ejemplo se reducirá el sueldo en un 10% a lo que mencionó que “es para ajustarnos, tenemos que dar el ejemplo y como buenos servidores públicos tenemos que hacerlo. Esto nos afecta a todos y ese dinero será destinado para buenos servicios”, a lo que aclaró que el dinero podría ser destinado a la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio, como a otros servicios esenciales.

Entre las actividades que no se darán a diferencia de años anteriores en Añasco, se encuentra: el Festival de la Juventud, las Fiestas Patronales (puede que se queden un día). A lo que el alcalde añadió que estarán “sin mucho gasto innecesario” y además se cortarán los auspicios a distintas entidades. Al momento Esteves dijo estar “en la evaluación de alternativas para tomar soluciones” y no realizará una actividad de presentación de presupuesto, sino, lo presentará sólo a la Legislatura, para no incurrir en gastos adicionales.

Reacción del Alcalde de Guánica

Por otro lado, el alcalde de Guánica, “Papichy”, presentará su presupuesto el viernes, 26 de mayo, pero anticipó que en su municipio el recorte será de $1 millón 600 mil dólares y que en su plan de austeridad se tomaron medidas administrativas para el recorte de gastos.

Seda, además agregó que su plan se divide en tres fases: Disciplina Fiscal, Ambiente Favorable de Inversión y Desarrollo Económico, donde se destaca la creación de una incubadora para el desarrollo e incentivo de microempresas.

“Habrá recortes en contratos profesionales, en gastos de gasolina, celulares, tiempos compensatorios y los empleados transitorios tendrán una reducción de jornada a 4 horas en labores administrativas”, expresó el alcalde penepé.

Dentro de los acuerdos establecidos en Guánica, se encuentra la inversión de una empresa privada para la creación de una planta de reciclaje de neumáticos.

“A través de acuerdos colaborativos con el Departamento del Trabajo el municipio estaría trabajando el desarrollo de microempresas”, sostuvo Seda.

Ante la reducción adicional, el año entrante en el presupuesto “Papichy”, recalcó que los tres requisitos básicos mencionados anteriormente son “adelantándonos a la situación para la estabilización fiscal”.

También mediante el turismo el alcalde guaniqueño, dijo estar esperando el traspaso del Balneario Caña Gorda “está en papel estamos esperando por el Senado, para trabajar el turismo y la gastronomía en la zona”.

Por otro lado, el alcalde mayagüezano José “Guillito” Guillermo Rodríguez (PPD), presentó su mensaje de presupuesto el martes, 23 de mayo; cabe destacar que antes del cierre de esta edición se hicieron las gestiones pertinentes para obtener reacciones del primer mandatario de la Sultana del Oeste y en primera instancia no se obtuvo respuesta; posteriormente su Oficial de Prensa indicó que las reacciones sólo las emitiría a la prensa luego del mensaje presupuestario.