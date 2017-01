Tigres de Hatillo en busca de la historia

Por: Ruben Centeno Saunders

Los Tigres de Hatillo en el béisbol de la Coliceba Superior están a solo 2 triunfos de alcanzar el añorado título que por años han buscando sin éxito. Actualmente la novena del Norte se encuentra disputando la Serie Final frente al equipo de los Azucareros de Yabucoa. Cabe señalar que para que el conjunto dirigido por el exreceptor profesional, Orlando Mercado, llegará a la final. Tuvieron que vencer en una reñida serie a los Soles de Luquillo. Con victorias de 13-8 y 6-1 los defensores de la sección norteña comenzaron con el pies derecho la final de la Coliceba.

Cabe mencionar que el conjunto hatillano a contado en la postemporada con la ofensiva del veterano Antonio Candelario que cada vez luce mejor. No obstante la ofensiva de Hatillo no se limita solo con la del veterano jugador, si no que esta es secundada por los siempre eficientes Wilfredo Duvergé, Humberto Meléndez, Eliezer Cruz, Gabriel Roa y el colegial y miembro de los Campeones Bravos de Cidra Luis E. Román entre otros bateadores. No podemos dejar de mencionar el trabajo que han hecho durante la temporada actual Kelvin Correa y José Díaz.

Con relación al pitcheo este equipo de los Tigres del Hatillo luce sólido con los brazos de los profesionales Luis “Cachaco” Ramos y Miguel Martínez, a estos se le suman los serpentineros Manuel Romero y los hermanos Jaime y Héctor Acevedo. Pero desde el bullpen vienen a hacer su trabajo el veterano zurdo Ferdinand Rodríguez y Jesús Matías. Este conjunto del Norte ha sufrido en los pasados años campañas desastrosas donde su clasificación nunca fue lograda. Pero para esta campaña el trabajo para la confección del equipo se hizo a tiempo y con mucha dedicación. Hay que mencionar que este equipo de Hatillo debutó en ‘esta pelota’ en 1969 y desde entonces ha sido parte de las novenas de la llamada liga central.

Esta temporada (2016-2017), contó con la representación de 16 franquicias donde fueron clasificadas en 3 secciones. Actualmente los Tigres de Hatillo y los Azucareros de Yabucoa se disputan la Serie Final. Esta serie continúa mañana viernes en Hatillo y el sábado regresaría a Yabucoa.