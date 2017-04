Sufren embates económicos los sectores educativos

Por: Kassandra Laracuente

Para el país, la situación económica ha trastocado todas las esferas incluyendo la educativa. En ese sentido mostramos los últimos datos de emigración y la baja de matrícula de estudiantes de (5-17 años) en la región, además de reacciones de representantes tanto del Departamento de Educación (DE) como de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP).

En entrevista con Visión, el Director Regional (Mayagüez) DE, Ismael Aponte Mercado ofreció los números obtenidos del SIE (Sistema Informativo Estudiantil) sobre la matrícula actualizada en dicha región al: 3 de abril.

Los números ofrecidos por Distrito abarcan la misma municipalidad de distrito y los siguientes municipios: Aguadilla (Aguada y Rincón) Cabo Rojo (Sabana Grande, San Germán, Lajas), Mayagüez (Hormigueros, Las Marías y Maricao) y San Sebastián (Moca, Lares e Isabela).

En contraste los números del SIE revelan, que al 31 mayo de 2016, se obtuvo una matrícula de 56,820 estudiantes; al 11 de enero 2017 el número bajó a 53,454 y; al 3 de abril de 2017 –menos de mes y medio para culminar el año educativo- la cifra se redujo a 52,940, lo que representa un total de 3,366 estudiantes menos (a enero) y al 3 de abril una disminución de 3,880 en la región oeste.

Aponte indicó que “en el Sistema de Info. Estudiantil, sale todo, eso no falla porque cada escuela tiene que tener al día su matrícula. Estudiante que se va estudiante que automáticamente tienen que sacar, decir si es un traslado, si es una baja. Y cuando llega están obligados a entrarlos, así que ese es el registro fiel y exacto de la matrícula que tenemos en la región. Por escuela, por Distrito y por región. Eso está ahí”, afirmó.

En cuanto al listado de escuelas individuales que no se ofreció, Aponte se limitó a responder que “puede ocasionar una histeria. La gente ya ha sacado listados falsos y han hecho protestas, haciendo conjeturas de que las escuelas cerrarán por la baja de matrícula y la realidad es que al momento no se conoce hasta que la Secretaria Keleher presente el Plan”.

De otro lado, según el Perfil del Migrante (2015), revisado en 2017, como base y último análisis migratorio de la Isla, se tiene que de la edad escolar (5-17 años), se obtuvo que una cantidad de 16,887 de personas que salieron de la Isla hacia los Estados Unidos con un margen de error de +/- 3,075. Mientras 4,379 menores en ese mismo rango de edad han llegado a la Isla.

Hay que hacer la aclaración que el Perfil del Migrante sólo muestra el total de personas que emigraron hacia las distintas zonas de Estados Unidos- y no la representación de cuántos de ellos salieron, por zona geográfica de Puerto Rico. A tales efectos se busca la info. por municipio en la página oficial del Censo de los Estados Unidos. Por otra parte, el número oficial de matrícula de estudiantes en la Isla que representa el perfil escolar del DE, de (2015-2016), contó con 410,950 estudiantes y al año académico (2016-2017) disminuyó a 379,818 lo que representa una diferencia de 31,132. Tampoco se puede pasar por alto que de la cantidad de 16,887*, no se identifica si la población pertenecía al sistema de educación privado o público.

“La escuela tiene que investigar para dónde se va y por qué se va, que no es porque me dice que me voy a ir lo voy a dejar de baja. Tengo que identificar como escuela, porque si se van y no estudian aplican otras leyes, porque se obligan hasta los 21 años en la escuela”, agregó Aponte.

Por otra parte obtuvimos reacciones por parte de la Profa. Wanda Ayala de Torres, presidenta (AEP), quien además es la directora ejecutiva de SESO que informó que “las estadísticas no las posee la AEP, ya que los colegios son autónomos”, aún así el Consejo de Educación les exige al finalizar cada año pasar los números de matrícula por colegio, siempre y cuando estén afiliados, a lo que aclaró que “es voluntaria la afiliación de los colegios al AEP y las últimas estadísticas no corresponden a los últimos dos años”.

No empece a esto dijo que “nuestros colegios han sufrido mucho. En nuestra región tenemos al Colegio San José en San Germán que ojalá y pudiese salvarse, al Colegio San Carlos de Aguadilla el cual según le comentaron, están utilizando recursos de los exalumnos y el Colegio Pablo Casasús en Mayagüez que tuvo que cerrar hace dos años”.

“No sabemos qué hacer. Mi miedo no es que se vayan para otro colegio (competencia), mi miedo es que los estudiantes que pierdo se van fuera del País y eso nosotros no lo podemos controlar. Los padres de estos niños/jóvenes son profesionales, médicos y profesionales de la salud en su inmensa mayoría; los que están emigrando”, expresó la presidenta de AEP, añadiendo que eso sin contar la baja en la tasa de natalidad en los informes demográficos ya que “la gente está mucho más consciente hoy a la hora de tener un hijo”.

Por otro lado, se mencionó a los centros de cuido de niños “day care”, que “han pasado debajo del radar, pero han ido cerrando y se han visto afectados por los factores de emigración y baja natalidad en el país”.