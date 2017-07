Situación fiscal causa cambios en el presupuesto de Barceloneta

Por: Christian Irizarry Maysonet

La administración municipal de Barceloneta anunció la semana pasada la cancelación de las tradicionales fiestas de pueblo. Esta medida, es sólo una de las varias que se han tomado como parte del proceso de reestructuración de presupuesto en el que se encuentra sumergido el municipio. La administración municipal de Barceloneta anunció la semana pasada la cancelación de las tradicionales fiestas de pueblo. Esta medida, es sólo una de las varias que se han tomado como parte del proceso de reestructuración de presupuesto en el que se encuentra sumergido el municipio. Según Wanda Soler Rosario, alcaldesa del municipio, las fiestas tradicionales, cuya celebración representa un gasto aproximado de $140,000 para el municipio, fueron suspendidas como resultado de varios cambios no contemplados que pusieron las finanzas del municipio en una situación precaria.

“Este año, recibimos unas comunicaciones del gobierno central entre el mes de abril y el mes de mayo donde nos informaban que una ley especial de retiro aumentaría nuestra aportación de $300,000 anuales a $1.8 millones anuales…tenemos una nueva facturación por los servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica por la cantidad de $130,000 anuales que antes no teníamos que pagar, además tenemos una reducción de ingresos intergubernamentales en aproximadamente de $1.2 millones de dólares”, explicó Soler.

Soler indicó que la reducción de ingresos y el aumento de gastos de gobierno representa para el municipio un aumento de $3,531,851, causando la necesidad de reestructurar el presupuesto para poder continuar proveyendo los servicios básicos por parte del municipio.

“Tuvimos que hacer cambios en el presupuesto para proteger los servicios esenciales de los ciudadanos. Decidimos suspender las fiestas tradicionales de pueblo este año, tuvimos que eliminar el bono de verano, y bajar $25 de la aportación que al plan médico de los empleados municipales”, añadió.

Según la alcaldesa, “[e]n alguna medida el gobierno central le ha pasado la responsabilidad a todos los municipios y nos han adjudicado unas responsabilidades económicas que no teníamos contempladas previamente”.

La alcaldesa expresó que hasta el momento no contemplaba tener que eliminar puestos de trabajo ni reducir la jornada laboral, aunque no descartó la posibilidad de hacerlo de ocurrir algún cambio adicional por parte del gobierno central. “Por el momento no se contempla despedir empleados, ni reducir la jornada laboral, a no ser que tengamos otra sorpresa del gobierno central o que para el próximo año la patente [municipal] nos baje considerablemente y tengamos que tomar esa determinación”, expresó Soler.

Aparte de los servicios esenciales como el recogido de basura, el municipio de Barceloneta provee servicios libres de costo, como lo es la Escuela de Bellas Artes, que cuenta con una matrícula de 700 estudiantes, clases de natación, tenis, baloncesto, voleibol, entre otros, todos libres de costo. Soler indicó que “[t]odos estos ajustes que estamos haciendo, los estamos haciendo para poder proteger los servicios esenciales de nuestros ciudadanos…no queremos entrar en ningún cobro de basura. Estamos haciendo todo lo posible para preservar los servicios sin tener que cobrar una mensualidad por ellos”.

Como iniciativas para estimular la economía local, Soler mencionó que, junto a otros municipios, estarían abriendo una oficina de turismo en los ‘Outlets’ de Barceloneta, como una apuesta a atraer turistas al municipio.

Además, Soler expresó que los municipios se encontraban en un momento en donde tenían que reinventarse, creando iniciativas autosuficientes como las empresas municipales que han dado de qué hablar en varios municipios.