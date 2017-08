Sigue activa la comunidad bonsaista de Puerto Rico

Por: Christian Irizarry Maysonet

La práctica del bonsai, aunque pequeña en escala, se mantiene vive y fortalecida en Puerto Rico, gracias a diversos grupos y clubes que se dedican a mantener viva esta adoptada tradición. Las razones para interesarse en este pasatiempo abarcan desde el reto que representa dominar las destrezas necesarias para practicarlo, el uso del mismo como manera de liberación del stress, y hasta la práctica aficionada del bonsaísmo como método de socialización.

Para el Dr. José Antonio Marrero, residente de Arecibo, son todas éstas razones y más las que lo han mantenido trabajando en las destrezas necesarias para practicar el bonsaísmo de manera fluida. “Yo siempre he sido una persona bien activa… pero llegó el momento en que tuve que buscar una manera diferente de canalizar energías”, explicó el Dr. Marrero mientras atendía meticulosamente uno de sus ficus. Marrero comienza su día en su jardín, irrigando sus plantas y podando delicadamente aquellas que lo requieran.

El bonsai, es una planta ornamental sometida a una técnica de cultivo que impide su crecimiento mediante corte de raíces y poda de ramas. El origen de esta práctica es comúnmente atribuida a los japoneses, aunque existe una controversia histórica que consiste de varios grupos que lo atribuyen a los chinos. Independientemente de sus orígenes, lo cierto es que en Puerto Rico existen cientos de personas alrededor de la isla que lo practican de manera aficionada y profesional. “En Puerto Rico hay muchas personas y muchos grupos que se dedican al bonsaísmo. Hay clubes alrededor de la isla, en donde las personas van, intercambian técnicas, ideas, y se reúnen para compartir esta pasión”, añadió Marrero.

Hay mucho que aprender si se comienza este pasatiempo. Desde la poda de la hojas, la poda de las ramas, el alambrado de ramas para crear un diseño deseado, la selección de tiestos, el trasplantar los árboles, la limpieza y corte de las raíces, en fin, son muchas las destrezas que se deben dominar para ser un buen bonsaísta.

Marrero nos explicó que este pasatiempo no puede ser tomado livianamente, es un compromiso como ningún otro que requiere atención diaria y paciencia por años mientras los árboles crecen poco a poco. “Este árbol lo he tenido por casi 16 años”, relató Marrero mientras me mostraba el bonsai que llama su favorito. Fue agradable ver a Marrero interactuar con sus árboles – cuando los miraba, de manera automática se pintaba una sonrisa en su cara.

A pesar de las destrezas que se requieren para convertirse en un maestro del bonsai, Marrero asegura que comenzar en este pasatiempo es algo relativamente sencillo. “La gente me dice ‘es que yo no tengo manos para las plantas, a mi se me muere todo’, pero es que hay que estar pendiente a la planta. Si tú tratas a tus plantas como lo que es, algo vivo, vas a ver cómo todo va diferente”, añadió. “Las plantas no hablan, pero te dicen, tú tienes que estar pendiente”, culminó.