Servicio de Extensión Agrícola se vería afectado con el recorte de la UPR

Por: Pamela Hernández Cabiya

El Servicio de Extensión Agrícola (SEA), del Colegio de Ciencias Agrícolas (CCA) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), en celebración de su asamblea extraordinaria manifestaron temas a la vanguardia que van a la par con la situación emergente económica del país y lo que se espera con el recorte de $512 millones a la Universidad Pública de Puerto Rico; Raúl E. Macchiavelli, Decano Director del Ciencias Agrícolas habla del impacto que pudiese esperar el Servicio de Extensión Agrícola.

“ El Servicio de Extensión Agrícola, es un componente de Ciencias Agrícolas que se encarga principalmente de la divulgación y trabajo con los agricultores, con las familias y con la comunidad y difundiendo distintos aspectos del conocimiento agrícola. La misión fundamental de nosotros es el mejoramiento de la calidad de vida de la familia puertorriqueña, particularmente personas de bajos ingresos. Damos apoyo de igual manera agricultores con asesoramiento técnico y discusión de investigaciones que se realizan, tanto en la misma Universidad de Puerto Rico, estaciones experimentales o en otras áreas, incluso de otros países.

Como dato a recalcar, y manera de investigación, en la entrevista se le cuestionó a Macchiavelli de ¿dónde generan ingresos para poder mantener tantos proyectos anualmente si están recortando presupuesto de la universidad? a lo que respondió: “Parte viene del fondo general de la universidad, la cual está siendo revisada en estos momentos y la otra parte viene del gobierno federal por una fórmula del Departamento de Agricultura federal para los distintos estados. Nosotros, el recinto de Mayagüez somos “Land Gram University”, lo que nos permite recibir fondos para extensión y para investigación. En cuanto a los recortes de la universidad, van a disminuir nuestros servicios si se concreta la reducción en dimensión de lo que se está hablando, tanto por la Junta de Control Fiscal, como por la Presidencia de la universidad. Basta decir que no podríamos completar la tarea tanto de los agentes agrícolas, como la de los educaciones en las familias. O sea, se vería afectado el servicio que ofrecemos. Nosotros ofrecemos desde 55 oficinas locales distribuidas en toda la isla y servicio a los 78 municipios”, mencionó.

Adicional, se le preguntó si en efecto ya se conocía la cantidad de dinero que dejaría de contar el Servicio de Extensión Agrícola. “No tengo los números exactos porque no será exactamente proporcional, pero el problema que tiene el Servicio de Extensión Agrícola es que los fondos que vienen del fondo general, de los recintos en sí, tienen ingresos adicionales por la matrícula de los estudiantes, pero nosotros no tenemos estudiantes universitarios persé. Lo que nos va a afectar más, porque dependemos del fondo general y si este disminuye, en estos momentos nosotros tenemos casi el 95% del presupuesto que viene de la universidad, comprometido con salarios.

O sea que, definitivamente no vamos a poder reemplazar al personal que se está jubilando y tampoco vamos a poder contratar otro personal”.

El decano explicó de igual manera esta pregunta que muchos empleados se han cuestionado ¿El Servicio de Extensión Agrícola, puede desaparecer? responde: “No creo que desaparezca porque como universidad ‘Land Gram’ el Departamento de Agricultura Federal da algunos fondos y esos deben ser pareados con fondos de Puerto Rico. Recibimos un 30% de los federales y el 70% del gobierno de Puerto Rico. Vamos a tener que restructurar, pero el principal problema es que nosotros tenemos muchos gastos en mantener presencia en todos los municipios. Atendemos a todos y eso significa que tienes que mantener a los agentes, a los profesionales educadores de comunidades, personal secretarial y conserje, en cada una de estas oficinas. Estas oficinas están pagadas mediante los fondos federales y por el contrario, mucho de los salarios están pagados con el fondo de la universidad”.

Actualmente, se cuenta con 170 de personal docente que se desglosa en 65 agentes agrícolas, 60 educadores de la familia y el consumidor y 30 especialistas de Extensión que están incorporados en el Departamento Académico del Recinto Universitario de Mayagüez.

Lo que emerge en la preocupación, es el servicio que por años se ha brindado para las familias de escasos recursos y que efectivamente evidencian los resultados positivos que han tenido; pero en el momento está pesando los recortes de millones de dólares. “No simplemente se impacta agricultores o la educación en la agricultura, sino que se impacta a la mujer puertorriqueña en la confección de bordados y producción de bizcochos. También el trabajo que hacemos con la juventud a través de los club 4H que nos permite tener presencia en ellos y que no solamente piensen en la agricultura, sino que piensen en un estilo de vida saludable, actividad física y valores que los hacen ser mejores jóvenes. En áreas de diversos estilos socioeconómicos, representa una de las pocas oportunidades que tienen estos jóvenes de desarrollar ciertos valores con un estilo de vida saludable”.

“El apoyo directo a los agricultores se va a ver afectado y eso afectivamente directamente a la economía. Hay pueblos en Puerto Rico que dependen de la agricultura como su principal factor económico. Hatillo, es uno de ellos. Una ves se vayan las farmacéuticas, Hatillos es un pueblo agrícola, gracias a la industria láctea”.

De suceder lo que efectivamente se espera en el sistema económico sustancial de Puerto Rico, se le pregunta ¿tienen un plan para la merma económica? “Estamos tratando de re inventar un poco para ver como podríamos trabajar; pero se debe destacar que ya desde hace 5 a 7 años el presupuesto viene disminuyendo de la universidad en general. Es más cantidad de lo mismo. Estamos pensando que vamos a tener que re estructurar y disminuir alguno servicios si es que tenemos que hacerlo. No obstante, por nuestra parte queremos mantener el nivel de servicio que estamos dando; aunque hay que ser realista y debemos saber ya hasta donde podemos llegar”.

A su contestación se le preguntó: ¿Entonces, acepta el recorte de la UPR? a lo que respondió: “aceptar el recorte de la UPR significa que tenemos que básicamente disminuir lo que es el Servicio de Extensión Agrícola. Lamentablemente, yo como administrador tengo que estar preparado para las distintas eventualidades; pero al mismo tiempo no puedo decir, vamos a funcionar como si no pasara nada; y sabemos que va a pasar y no lo podemos obviar ni tapar de que no nos vamos a ver afectados. ¿Cuánto nos veremos afectados? sería especulación porque las cifras van cambiando día a día”.

Por tanto, en la asamblea, este fue uno de los temas que más se le dio peso e importancia. “Fue el tema que desde el informe mío como decano se habló. Además de la percepción de que mucha gente el Servicio de Extensión Agrícola no cumple las funciones educativas tradicionales de la universidad. La educación no es formal. Es con agricultores, con familia, con comunidades y con jóvenes. Nosotros no graduamos del sentido tradicional. De igual manera, existe la percepción de que no somos necesarios en la universidad. Esa es la parte que debemos estar conscientes, en que tenemos que mejorar un poco para que conozcan lo que logramos y para lo que somos útiles”.

“En la asamblea de igual manera se habló de conferencias de ejercicios físicos en el tema de sedentarismo como nosotros que estamos en oficinas la mayor parte del tiempo”, puntualizó.

El evento realizado en el Centro de Convenciones de Hatillo, contó con la asistencia de la mayoría de los empleados y estuvo lleno a capacidad que incluye: Agentes Agrícolas, Educadoras en Ciencias de la Familia y el Consumidor, Especialistas y Catedráticos de Extensión. El propósito de la asamblea es reunir en el mismo lugar a los cientos de profesionales agrícolas y educadores para ver una revaluación de proyectos, investigaciones y hasta visualizaciones que depara su nuevo año fiscal.