Senado asigna miles de dólares al Distrito de Arecibo

Por: Pamela Hernández Cabiya

A 5 meses del cambio de administración, el gobierno de Puerto Rico, con mayoría PNP, se han asignado miles de dólares por medio de los senadores José “Joito” Pérez y Ángel “Chayanne” Martínez para trabajar los 12 municipios que comprenden el Distrito de Arecibo.

Nos comunicamos con el senador “Joito” para que nos detallara info. del presupuesto otorgado. “Va a estar contando con una asignación en una primera fase de $400,000 mil dólares que fueron asignados para cada Senador de Distrito. Tengo entendido que en Cámara fueron $600,000 mil dólares para cada Representante. De igual manera, esperamos otra asignación que esté siendo evaluada para poder trabajar con varios de los problemas que tiene el distrito de Arecibo”, expuso.

Durante la pasada administración “A los municipios PNP, fue de cero presupuesto. Así que si se le dio algo, fue directamente con las agencias. Entendemos que no se nos otorgó, ya que estábamos bajo la administración del PPD en el poder; lo que es lamentable y triste de que sigamos buscando ese tipo de política de que si unos están en diferentes partidos hay una problemática. Yo creo que en todos los pueblos, indistintamente, viven tanto PNP, como viven PPD y no afiliados; y nosotros tenemos que trabajar para todos por igual. Pero, al no haber dado fondos a los municipios PNP durante 4 años, pues en esta ocasión se les dio a ellos directamente para que pudiesen ser utilizados en mejoras permanentes; que es la necesidad mayor de estos municipios”. En cambio, el senador mencionó que esta administración hará la diferencia y que la asignación será repartida equitativamente tanto a los municipios populares como penepés. “Esperamos que a nosotros como senadores, nos den lo que un momento dado hicimos con Bathia, cuando dijo que nos iba asignar $500,000 a cada senador. Los senadores del distrito unimos el dinero para llegar al millón y se repartió de forma equitativa la los 12 municipios. Espero en esta ocasión, poder hacer algo similar con las próximas asignaciones que vengan, para poder atender varias de las situaciones que hay en el distrito”.

Del dinero asignado, “no se sustenta casi nada de lo que se necesita. La cantidad es mínima, pero pues es una herramienta que los municipios no cuentan pero que como quiera se les da. Estos fondos sale de lo que era del IVU, que se supone que se repartiera desde el cuatrienio pasado y nunca se nos otorgó las partidas. Se repartió en 5 municipios alrededor de $80,000 por municipio entre los dos senadores. Ese dinero se le dio directamente a los alcaldes para que pudiesen operar y hacer las mejoras, tanto en carreteras, con en otras necesidades que tuviese el pueblo”, explicó.

“El Distrito de Arecibo es uno de los más grandes en territorio y las necesidades son mayores, en comparación de otros distritos. Todo el mundo se queja de que las carreteras estatales están en abandono, que la necesidad de los alcaldes para mejorar las infraestructuras es poca, que los pagos de nóminas son cada vez mas bajos; como son los recortes de fondos a los municipios. Pero, a pesar de toda la presión que se nos ejerce, se intenta trabajar diferentes mecanismo para ayudarlos; y este es uno de ellos. Creo que con la situación actual del país, en vez de quitar o recortar, hay que re inventarse. Los municipios tienen que modificarse en ideas nuevas para allegar a los fondos y buscar las alternativas para no depender tanto del gobierno central, sino que puedan crear sus estructuras y así puedan atraer fondos tanto a empresas municipales como otro tipo de mercado que los pueda ayudar para el desarrollo de su municipio”.

Adicional, “Joito” contó que los municipios de la montaña: Florida, Ciales y Morovis son los más débiles y que los recaudos son menores. Por ende, al necesitar más ayuda, se les dará mas dinero para que puedan hacer lo propio para sus constituyentes. Por otro lado, la alcaldesa de Barceloneta(PPD), habló del dinero otorgado por la administración pasada y las preferencias por ser del mismo. “Tengo que decir que nosotros fuimos de los pocos municipios que no cogieron grandes tomas del cuatrienio pasado y los números están y hablan por si solos. De lo demás, creo que los senadores y representantes de nuestro distrito también fueron electos por gente de Barceloneta y excluir a nuestro pueblo es excluir a cada uno de los ciudadanos que votaron por ellos. Además, creo que la política es un proceso de sumar. Yo como alcaldesa del municipio he realizado bastante con fondos del municipio, pero no estamos exentos de la situación económica que están todos los municipios del país a raíz de todas las decisiones que se acaban de tomar y de las responsabilidades económicas que nos acaban de adjudicar. Si esa es la postura de él como senador, yo se la respeto, pero en Barceloneta hay alrededor de 25,000 personas y hay un electorado que votó por ellos confiando de que ellos traerán de vuelta, mejoras para el pueblo y que nos van a tomar en consideraron”, puntualizó.