Sector El Maní reconoce la solidaridad de la comunidad

Por: Sujeily Ortíz Vázquez

La comunidad de El Maní en Mayagüez fue una de las zonas más afectadas tras el azote del huracán María en la Isla. Viviendas cubiertas de agua, casas sin techo, estructuras quebrantadas y parte de una carretera principal colapsada son algunas de las pérdidas en la zona.

Por la cercanía de la costa en el área, las autoridades inmediatamente pidieron la evacuación de los residentes en casas cercanas al mar.

“Un horror…” así recuerda Blanca Quiñones, residente del sector, el pasado 20 de septiembre, cuando el huracán tocó suelo borincano.

Su esposo es paciente de cáncer, su familia y su mamá de 84 años, quien también vive en la zona, decidieron dejar su hogar y moverse a un lugar seguro.

Al regresar encontraron los estragos. “Perdimos el techo en el área del cuarto de mi hija, perdió su bata de química y mucho equipo de la universidad… todo fue material lo importante es que estamos vivos…” agregó Quiñones.

La residencia de su mamá recibió daños.Perdió el baño y el lugar donde pasaba la mayoría de su tiempo, la cocina.

Mencionó remontarse a los tiempos de antaño donde se tenía que utilizar un mosquitero para dormir, y lavar la ropa a mano. También agradeció a Dios por la mejor luz, la salida de la luna.

La unión como comunidad es lo que los mantiene fuertes. Cuando muchas veces ella no tiene un paquete de arroz, no ha conseguido hielo y su vecino tiene, le ofrece, y vice versa. Así se ayuda la comunidad mutuamente. La comida no les ha faltado.

Han recibido ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) entregada por miembros de las Fuerzas Armadas, y también de entidades privadas sin fines de lucro, como el Salvation Army quienes les han entregado agua y comida.

Actualmente, el sector recibe el servicio de agua, pero continúan sin de energía eléctrica.