Secretario de Hacienda admite la poca confianza de la institución

Por: Pamela Hernández Cabiya

Con 78 municipios en la isla, el Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier se propone visitar cada uno indistintamente del partido, para ayudar de primera mano en asuntos financieros. En la región norte, visitó Arecibo y recientemente a Camuy.

“Estamos en una iniciativa llamada: Hacienda en tu Comunidad, en la cual estamos visitando los distintos pueblos de la isla para orientar a los pequeños y medianos comerciantes empresarios en cuanto a las responsabilidades con el Departamento de Hacienda. También, nos dan las sugerencias de cómo el gobierno puede mejorar su eficiencia. Es una iniciativa de parte y parte. Los comerciantes nos orientan de igual manera en cuales son sus necesidades”.

Para esta actividad, se lleva personal de Hacienda, se atienden en las instalaciones de la alcaldía y se presenta por parte del Secretario: “Reforma Contributiva, ¿cómo va afectar? y ¿cómo se pueden hacer alianzas?”.

“Esto debe ser una iniciativa permanente donde salgamos de San Juan y de primera mano se sepa lo que está sucediendo en Puerto Rico”, mencionó. A raíz de su comentario, Gautier comprende el peso que se le ha exigido luego del nombramiento como Secretario. No obstante, comunica el estatus actual del Departamento de Hacienda.

“Estamos bien contentos con una iniciativa de este año donde los reintegros se convirtieron en una prioridad de pago. Ya hemos pagado alrededor de $90 millones de dólares y vamos a seguir pagando. El Departamento de Hacienda (empleados) no entendía que era importante que hicieramos estos pagos para la recuperación de la credibilidad de la institución. Además de que intentamos hacer un esfuerzo para mejorar el servicio, de manera que el contribuyente se sienta a gusto y en una sola visita pueda hacer todo. No como anteriormente que tenían que ir dos y tres veces para resolver un asunto que debió ser resuelto en la primera visita”, dijo.

Raúl Maldonado Gautier, reconocía constantemente en la entrevista la poca confianza que los puertorriqueños le brindan al Departamento por obtener años de engaños y falsas promesas. Por lo que, añade que el factor principal para perder la credibilidad fue utilizar el dinero del pueblo (reintegros) y el no estar dispuestos a resolver la necesidad del contribuyente.

“Para tener una salud fiscal en un país, necesitamos que el pueblo esté cómodo y se sienta a gusto con su institución financiera”, sostuvo el titular de Hacienda.

Por otro lado, habló del proceso de planillas para este año 2017, formularios e IVU, sacando al mismo hilo de la reestructuración administrativa de la institución a pesar de la crisis fiscal que vive Puerto Rico. “Por primera vez en Hacienda, estamos abriendo los sábados y atendiendo a contribuyentes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Eso ha hecho que el tiempo de espera haya bajado de 4 horas a 1 hora. En cuanto a la crisis, nosotros custodiamos los fondos y representamos a los contribuyentes puertorriqueños ante la Junta de Control Fiscal. A la medida que tengamos transparencia y presentemos un plan de trabajo notable y razonable los contribuyentes están protegidos en esta negociación”.

Se añade al mismo que tras mantener la cordialidad entre el pueblo de Puerto Rico, (el cual no cree en el sistema de Hacienda) y dar frente a la Junta de Supervisión, no se ha salvado de las amenazas de muerte. “Siempre eso viene en conjunto del puesto. Especialmente en el área personal ya que he dicho públicamente que el Departamento de Hacienda será una herramienta para combatir el narcotráfico de lavado de dinero en Puerto Rico. Además, de estar en alianzas con el gobierno federal para que el Departamento de Hacienda, sea puntual en atacar esos sectores que tanto daño nos hacen”.

Existen casos actuales en proceso que evalúan si son fraude o no. El tema principal, recae en los recaudos que se han dado a la luz por más de $50 millones de dólares. Por tanto, el Secretario comunicó estar dispuesto a que Visión esté un día en Hacienda, para investigar los sucesos y hechos ya comentados.