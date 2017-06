¿Se convenció a votar por la estadidad?

Por: Pamela Hernández Cabiya

¿Seremos próximamente Estado? es lo que se vislumbra en los municipios de la zona norte del país ante la llegada del plebiscito.

Conociendo el trasfondo del proceso del plebiscito, siendo otorgada la asignación de $2.5 millones de dólares por parte del expresidente, Barack Obama. Estipuló en su plan de gobierno que dicha asignación es para la educación y la decisión final de Puerto Rico ante su estatus frente a los Estados Unidos.

El pasado 9 de enero de 2017 se radicó el proyecto de ley denominado: “Ley para la Descolonización Inmediata” por parte del presiente del senado, Thomas Rivera Schatz. Este próximo 11 de junio se verá reflejado si contaremos con ser estado 51, si estaremos bajo la independencia o si seguiremos en una república asociada.

Por tanto, se entrevistaron a 30 personas entre los pueblos de Arecibo, Hatillo, Lares y Quebradillas entre las edades de 25 a 50 años de edad. Se escogieron dos pueblos bajo la administración por el Partido Nuevo Progresista y dos por el Partido Popular Democrático. Sorprendentemente, las 30 personas dijeron no conocer a fondo sobre el plebiscito y se disponían a abstener su voto ante la desinformación.

“No entiendo absolutamente nada de esto del plebiscito. Si se que han caminado los representantes, senadores y los alcaldes con el gobernador Roselló para que se vote por la estadidad, pero simplemente lo veo como una campaña más de elecciones. Solo caminan a dar la mano pero no se provee la información necesaria para poder escoger si vale la pena votar o no. Hay personas que por el fanatismo caen y simplemente reaccionan a esta gran publicidad; pero verdaderamente yo no se ni a quien creerle. Todas las administraciones han mentido y esto lo sigo diciendo, es un plan mas entre los mismos políticos y no con la voz del pueblo”, dijo María Santos, poblana de Quebradillas.

También, José Núñez, natural de Arecibo dijo: “Soy PNP de siempre y hasta he ido a las caminatas y a las tertulias, pero ya en este problema fiscal y la ideología del puertorriqueño puede ser que gane estadidad pero para eso tenían que ver más movimiento en información del plebiscito. Con tertulias meses antes, no se llega a todos en el pueblo. Si es para un bien, ojalá y seamos estado”, mencionó

Por otro lado, Carlos Molina, Presidente de la Federación de Puerto Rico y alcalde de Arecibo reaccionó: “Todos los funcionarios están listo, hemos tenido unas cuantas caminatas y tertulias en las comunidades. Aquí la gente está bien positiva, está bien activa y los senadores, representantes y este servidor hemos estado haciendo un programa de radio en la noche y estamos llevando el mensaje. Yo se que con esto,la gente va a salir a votar porque entienden que es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico. Digo que será uno de los municipios con mayor participación en Puerto Rico. Tengo fe que saldrán a votar. No obstante, cuenta el que vota. Esto es política pública como dice el gobernador. Que nos respeten como ciudadanos americanos que somos y nos den el derecho que tienen todos los estados”, terminó seguro.

Ante las tres reacciones y la encuesta, curiosamente se contradice. Por tanto, ¿ganará la estadidad? Todo un misterio.