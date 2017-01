Se busca comprador para Atléticos

Por: Rubén Centeno Saunders

Muchos señalan como culpables de la crisis económica de los Atléticos de San Germán a las pasadas administraciones. Pero la realidad es que ha sido una responsabilidad y culpa dividida. Aunque no es un secreto que a San German lo cubre un mercado pequeño, no es menos cierto que las cosas se han podido hacer mejor de lo que se han realizado. San Germán no se viste de Gala desde la temporada de 1997 cuando cerró una década de tres campeonatos. Pero, la sequía de los últimos 19 años sin obtener un trofeo, tiene a la fiel fanaticada algo preocupada.

Luego del apoderado sangermeño y ganador de los últimos tres campeonatos: Armando Acosta, han estado en la silla caliente entre otros Carlos Carrero, Alfredo Mathews, Naldy Cintrón, Fernando Quiñones, Edwin Mundo y la actual junta administrativa que lo ha hecho por los últimos tres años. Con toda seguridad estos profesionales antes mencionados tuvieron el mejor interés en presentar el mejor de los equipos para alcanzar el deseado título.

Pero, ¿en qué pudieron haber fallado las administraciones? Comencemos con la falta de un buen Gerente General. Más allá del trabajo realizado por el exjugador Javier Torres, la llamada franquicia del ‘Monstruo Anaranjado’, no ha contado con un Gerente General capaz de trabajar por la causa negra y anaranjada. Incluso el quinteto sangermeño ha jugado sin Gerente General alegando reducción de gastos. Los resultados han sido negativos.

El cambio de jugadores probados, refuerzos que cuestan más de lo que rinden, un mercadeo pobre, una comunicacion pésiva con la fanaticada y medios, han sido varias de las fallas de las pasadas administraciones que han llevado al conjunto de la ciudad de las Lomas a la gran sequía.

Muchos se preguntan donde están los Eddie Casiano, Nelson Quiñones, José “Piculín”, Luis Allende, Oscar Santiago, Javier Torres y Reyes Ortíz entre otros que con mucha gallardía defendieron los colores del conjunto sangermeño que anteriormente lo hizo Armandito Torres, Arquelio Torres y Pototo Ramírez entre otros.

Tal vez, sin querer le dije otro motivo o causa del deficiente rendimiento del equipo en las pasadas campañas. La falta de compromiso de algunos jugadores en querer representar dignamente la ciudad fundadora de pueblo. Este poco interés es visto año tras año en la Casa de Arquelio. Ahora se busca hechar la culpa entre otras cosas a la poca aportación de la administración municipal. Pero de cuando acá los municipios deben aportar cantidades exageradas a las franquicias profesionales cuando los municipios tienen otras prioridades. Realmente la franquicia de los Atléticos de San Germán está pasando por uno de los peores momentos de su historia como franquicia. Todo indica que la franquicia de más tradición del Baloncesto en Puerto Rico sea administrada por la liga. Oremos….