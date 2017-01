San Sebastián y Mayagüez A La Semi-Final Del Voli

Por: Rubén Centeno Saunders

Las selecciones realizadas en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso y de los recesados Capitanes de Arecibo permitieron entre otras cosas que los sextetos de los Caribes de San Sebastián e Indios de Mayagüez estén al momento clasificados en la semi-final del voleibol superior masculino. La tropa mayagüezana que ha sido bien comandada por el mentor José Mieles, finalizó en la primera posición en la fase regular cuando lograron salir por la puerta ancha en 16 de sus 20 compromisos. Por su parte, los Caribes de San Sebastián compartieron el segundo escalafón con los Patriotas de San Juan con idéntico récord de 14-6. Pero los de la Capital por puntuación lograron agenciarse de la segunda posición al superar 42 por 41 a los pepinianos. Mayagüez y San Sebastián han jugado un voleibol de altura durante toda la campaña. Esto no tan solo lo refleja su foja de la fase regular, si no el dominio de estos en los cuartos de finales logrando escalar los 2 espacios disponibles para la semi-final.

Los líderes de la regular trabajaron en la temporada muerta para confeccionar la mejor de las ediciones. Caras nuevas como Jessie Colón, Néstor Bracero, Samuel Morales y el nacional Edgardo Goas entre otros han sido pieza clave del gran éxito hasta el presente que han tenido los mayagüezanos. Recordemos que ya la tribu contaba en su matrícula con los estelares Mannix Román, Jackson Rivera y el nativizado Jorge Mencias entre otros. El sexteto de la ciudad de las aguas puras le apuesta al buen desempeño que han presentado en los pasados meses, esto además de la química y deseo con lo que se lanzan al tabloncillo. Los Indios lograron su pase a la semi-final al finalizar con marca de 3-1 en el Grupo A en los cuartos de final.

Por otro lado, los Caribes de San Sebastián una vez más complacen a sus aficionados otorgándole a estos el boleto de semifinalistas. No es casualidad que el equipo dirigido por el experimentado Humberto Rodríguez esté en el actual escenario. San Sebastián al igual que el conjunto de los Indios de Mayagüez, estará representando la región Noroeste, en la próxima fase como lo es la semi-final. La histórica franquicia fue una de las más activas en el sorteo previo al torneo en curso. Estos añadieron a sus filas a jugadores del calibre de Roberto Muñiz, Rafael Burgos y Cory Riecks entre otros. No obstante los jugadores antes mencionados son parte de una plantilla que cuenta con Pedrito Sierra, Fernando Morales, Eddie Rivera, Joseph Cuevas y Ángel Matías. Pero la figura taquillera lo es el norteamericano Jeff Ptak que desde que debutó en Puerto Rico hace varias campañas atrás con los Indios de Mayagüez ha dejado su huella en nuestra liga. El coliseo Luis Aymat será escenario de una de las más reñidas semi-finales. E incluso al momento de redactar este artículo todavía los 2 espacios representativos del Grupo B, no estaban definidos, ya que puede haber la posibilidad de un triple empate entre Fajardo, Guaynabo y San Juan.