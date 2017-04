Resulta indignante para lareños la falta de atención por parte del municipio a causa de un deslizamiento

Por: Pamela Hernández Cabiya

A dos años del suceso, donde la comunidad de Villa Borinquén, fue afectada por un deslizamiento irreparable que ha provocado temor a la vida y a la pérdida total de sus viviendas, ha trastocado más allá de la urgencia y se ha convertido en un desespero incontrolable al no recibir respuesta viable de parte del alcalde de Lares, Roberto Pagán Centeno.

Dato curioso que aumenta la incomodidad a los afectados, es que el alcalde y su familia viven en la misma comunidad afectada y aun así no han ejecutado resultados. Armando Lugo, primer afectado y quien es impedido, cede a contar los sucesos tal y como fueron vividos por estos dos años consecutivos. “Yo vivía con mi mamá. Yo soy una persona impedida y hace tiempo esto se derrumbó. Mi mamá cayó en una depresión, le afectó y murió. La casa está a punto de caerse. Solo pido que al menos una agencia sin fines de lucro nos ayude para evitar que se me caiga mi casa. Todo fue de momento. Fui al municipio y el alcalde dice que no hay fondos”.

Armando explicó que a pesar de la condición crítica que vive, solo le mencionaron en el municipio que de caerse efectivamente la casa, entonces buscarían una casa provisional. Es decir, no se busca prevención, sino que se agrave más la situación. “Nunca ha estado el alcalde en comunicación y no ha venido tampoco a verlo”, explicó.

Otro vecino afectado dijo: “Se le informó, él siempre lo ha sabido pero él nos dijo que no tiene que ver con eso porque es una urbanización privada. El asunto está en que el área afectada es pública. La quebrada que está cediendo el terreno le compete a Recursos Naturales. También, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tiene un tendido eléctrico que han prometido cambiarlo y reubicarlo porque varios postes se han caído a consecuencia y ellos en noviembre prometieron que venían en un periodo de dos semanas y no han vuelto. Por otro lado, Recursos Naturales, miraron y tampoco han regresado, solo porque necesitan un permiso. Esto es intragencial. Es cuestión de que el alcalde nombre estado de emergencia para que entonces la otras agencias puedan tomar acción. La parte afectada aparece a nombre de una agencia de gobierno. Tanto es así que cuando eso empezó, un vecino trató de aguantar una poco el deslizamiento con unos bambúes y vino Recursos Naturales y lo amenazaron con multarlo si seguía haciendo eso. Osea que, no resuelven ni dejan resolver”, explicó.

Aproximadamente de 5 a 6 familias han llegado al municipio a pedir ayuda. Armando dijo que el alcalde refleja un sentimiento como si no le importara la situación. “A pesar de que el alcalde vive en la urbanización, no le ha dado importancia”, recalcó.

Ambos vecinos mostraron gran tristeza y preocupación por la vida. Incluso, añadieron que en la noches escuchaban ruidos o zumbidos de como cede el terreno. Se solicita encarecidamente, que el primer administrador de Lares, reaccione a esta situación.