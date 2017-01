Residentes exigen Calidad Ambiental mida efecto del humo

Por: Kassandra Laracuente

Afectada salud de residentes del Corozo

Más allá de las causas de incendio y planes de mitigación que ha hecho la administración municipal de Cabo Rojo, residentes de la comunidad El Corozo, expresaron su molestia en una reunión convocada mediante ‘Facebook’, tras más de 15 días del inicio del fuego en el vertedero, donde las emisiones de humo han provocado que una gran población de asmáticos hayan requerido asistencia médica.

“Los recursos no son suficientes. Nosotros hemos emitido cartas a las agencias que nos puedan ayudar y estamos en una transición de gobierno. También declaré emergencia mediante Orden Ejecutiva. La Oficina de Manejo de Emergencias Estatal se comunicará con la Guardia Nacional a ver si ayudan con los helicópteros tirando agua”, apuntó el alcalde Ramírez Kurtz.

“Al momento al vertedero Calidad Ambiental no ha llegado, si se vio una guagua, pero no se sabe si es para medir la calidad de agua de nuestras playas, o si fue para la calidad de aire. Si hicieron alguna prueba, desconocemos, porque no notificaron. Trabajamos 16 horas corridas”, agregó el primer mandatario municipal.

“Todo humo es dañino”

Por su parte el sargento José Colberg Comas, encargado de la Estación de Boquerón, afirmó la premisa de un residente: “Todo el humo es dañino, fue intencional; no sabemos cómo comenzó. No hay una proyección de como comenzó el incendio porque hay mucha tierra y hemos tenido que remover. Estamos escasos de prueba. Todo sería una teoría. No tienen que dar nombre pero queremos saber cómo comenzó el incendio. Si alguien sabe algo puede ser confidencial”, apuntó.

“Tienen muchas situaciones de salud y les pido que cuando llamen a las estaciones sean un poco más tolerantes. Estamos trabajando con la OMME y la compañía del vertedero. El alcalde ha llevado máquinas, incluso ha conseguido luces para trabajar de noche, pero tenemos mucho trabajo todavía”, agregó el sargento Colberg.

“Eso no se prendió solo”

En el primer turno el Teniente Pedro Rodríguez Garnier expresó: “esto no se prendió solo; el fuego está desde el 25 de diciembre y eso se tarda días hasta meses apagarlo. Uno le echa agua y sale hirviendo. El sargento Colberg tiene todas las salidas. Se tiraron miles de galones de agua, los muchachos están desayunando y almorzando allí. Somos poquitos pero estamos trabajando allí”.

Además Colberg, mencionó que “a las 7:15 a.m. se suscitó el fuego abarcando un perímetro de 2 cuerdas y media. En toda el área, están echando todo lo que es vegetativo. Eso tiene una profundidad que no sabemos ‘cuánto combustible de muchas’ (el árbol), tarde en consumirse”.

“Vamos a trabajar con el Depto. de Salud, para que puedan venir al área, para eso trabajamos con Manejo de Emergencias Estatal, donde se activan todas las agencias necesarias para poder tener una respuesta rápida. Esta semana esperamos que puedan venir distintas agencias para que pueda orientar a la gente”, puntualizó el primer mandatario de Cabo Rojo.

Al cierre de esta edición el alcalde convocó a la comunidad a reunirse el jueves, 12 de enero con el fin de añadir personal de Calidad de Aire de la Junta de Calidad Ambiental y personal del Depto. de Salud., además de notificar gestiones con la Guardia Nacional entre otras acciones.