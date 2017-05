Representantes de Minoría de la región expresan gestiones realizadas en sus Distritos

Por: Kassandra Laracuente

Desde el pasado 8 de noviembre y tras el comienzo de una nueva Asamblea Legislativa en Puerto Rico, el 2 de enero del presente año, los legisladores de minoría de la región oeste Carlos Bianchi Angleró (Distrito 20) y Lydia Méndez (Distrito 21), en entrevista con Visión expresaron qué gestiones han hecho para contribuir al Desarrollo del Oeste tanto en la Comisión como en los municipios que comprenden sus distritos.

Cabe destacar que la Comisión del Desarrollo del Oeste es presidida por la representante novoprogresista del Distrito 19 Maricarmen Mas.

El representante Bianchi manifestó haber radicado 38 medidas, desde el 2 de enero del presente año y “al día de hoy ninguna medida que yo he radicado no han pasado el trámite legislativo, solamente todas han pasado la primera lectura”.

“En cuanto a mi distrito representativo nosotros hemos radicado medidas, no tan solo que van dirigidas a la Comisión del Desarrollo del Oeste si no a todas las Comisiones de la Asamblea, al día de hoy ninguna ha tenido ni ha pasado por el proceso de Vistas Públicas”, agregó el legislador.

Aunque Bianchi aclaró que no ha pedido

respuesta al respecto dijo estar dando “un tiempo razonable”, para empezar a enviarle comunicaciones y cuestionar cuánto tiempo necesitan ellos, para que le puedan dar prioridad también a sus proyectos.

“Las Resoluciones pasan, se han referido a Comisión y al día de hoy tampoco se han atendido”, agregó el representante del Distrito 20”, comentó el legislador.

“Estoy consciente de que hay cientos de medidas radicadas. Sé que los compañeros tienen mucho trabajo cuando inician una nueva Asamblea Legislativa, pero tengo la esperanza de que algún momento le den el curso correcto”, añadió Bianchi Angleró.

“Mis medidas no se han estado atendiendo, yo espero en el proceso; yo entiendo que ellos están en mayoría y ellos tienen unos procesos prioritarios. Yo no he pedido respuesta al respecto. Estoy esperando darles un tiempo razonable”, dijo Bianchi.

Por otra parte, la representante Méndez, ha radicado 39 medidas, y a diferencia de Bianchi algunos de sus proyectos han pasado de la Primera Lectura, lo cual se puede corroborar en la página de internet de Sistemas de Información de Trámite Legislativo.

En adición Mendéz dijo que en una Vista Pública en Audiencias 8 recomendó mediante moción unir las partes de interés de las dos Comisiones (Porta del Sol y Porta Caribe) que cubren tanto municipios del sur como del oeste que son parte de los seis municipios del Distrito que representa la legisladora.

“En cuanto al turismo aprovechamos que estaba el líder de la agencia y recomendamos reunir los legisladores y alcaldes de las dos comisiones para fortalecer el ecoturismo interno”, apuntó.

Por otro lado, Méndez sostuvo que ha trabajado en Mayoría y Minoría y siempre ha realizado el trabajo para los distritos que representa más allá de partidismo.

Al cierre de esta edición nos comunicamos con la representante Mas y con la senadora Vázquez y no obtuvimos reacción sobre el desempeño y participación legislativa en dicha Comisión en lo que va de año.