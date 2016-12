Región policíaca de Mayagüez exhorta a prevenir incidentes lamentables

Por: Kassandra Laracuente

El agente Melquiades Bellido Santiago adscrito a la Oficina de Relaciones con la Comunidad de la Comandancia de Mayagüez, en entrevista con Visión, habló de las actividades que han realizado como parte de la campaña “No más balas al aire” ; por su parte, la Unidad de Explosivos y Seguridad Pública, del mismo municipio con el Sgto. Stuart Ares Bouet, continúa con la campaña de “Prevención sobre el uso de pirotecnia”, con el fin de concienciar a la comunidad en la temporada navideña que suele ser “temporada alta”, para incidentes desgraciados.

“Todos los años en el Cuartel General se hace una campaña a nivel de las trece áreas policíacas y todos sus distritos. En Mayagüez comprenden nueve áreas policiacas: Añasco, Mayagüez, Las Marías, Yauco, Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Sabana Grande y Lajas. Cada distrito en fechas diferentes hacen su caravana de ‘No más balas al aire’ y el gran cierre será en la Comandancia de Mayagüez el 30 de diciembre desde las 5:30 p.m.”, expuso el Agte. Bellido.

“Siempre se trata de hacer la campaña cerca del 31 de diciembre, porque queremos que la gente desarrolle y que tenga presente el sentido común, para entender que las balas así como suben, bajan y pudiesen hacerle daño a alguien”, añadió Bellido.

En cuanto a fatalidades desde el 2012, no ha habido alguna fatalidad en la región, relacionada a alguna “bala perdida”.

“Por otro lado, como parte de la campaña se han utilizado visitas a los comercios, gracias a los acuerdos de reforma entre Justicia Federal y la Policía de Puerto Rico, se ha abierto alianza con: la Guardia Nacional, CROEM y PetSmart. En la actividad de CROEM se regalaron 250 peluches y llevamos doble mensaje de protección hacia las mascotas, tanto a niños y adultos, educando sobre la importancia de no más balas al aire con el hashtag: #Nomásbalasalaire”, explicó el agente Bellido.

“El mensaje es persuadir a las personas, que usen el sentido común, para que protejan las vidas y estén al pendiente de los niños, que sigan educando, la campaña más efectiva es hablar de frente, y hablar del lado punitivo, si alguien toma la nefasta decisión de disparar, mata a alguien, lo señalan, esa persona pudiese cumplir hasta un máximo de 10 años. Se continuará el trabajo en la calle entregando ‘flyers’ educativos”, culminó Bellido.

Campaña de Prevención de Pirotecnia: “Regale Paz en esta Navidad”

El Sgto. Ares Bouet, adscrito a la Unidad de Explosivos y Seguridad Pública de Mayagüez no recomienda que las personas utilicen pirotecnia, “sea legal o ilegal”.

“Hay que tomar las medidas de prevención la Ley 153-2006, expone que será legal importar, vender y usar productos de base terrestre, no aéreos no explosivos, por lo que las personas que sean sorprendidas con material pirotécnico en violación a la ley con 10 unidades o menos, se cataloga como delito menos grave y podrían tener una multa de $500 dólares o hasta 6 meses de cárcel o ambas”, expresó el sargento Ares.

“Además, las personas con 10 unidades o más, sería un delito grave, con pena de multa de $5 mil dólares y/o una pena de cárcel de hasta 3 años”, agregó.

“Sabemos que el mayor consumo de la pirotecnia es en despedida de año. La que venden legal en los establecimientos no contiene cantidad de pólvora que hace daño, pero aún así la exhortación es a que las familias no usen ni la legal ni la ilegal, que se alejen de la pirotecnia porque por no leer las instrucciones, utilizarla en lugares cerrados pueden ocurrir accidentes y las personas pudiesen perder la vida”, puntualizó el Sgto. Ares.

Para confidencias de pirotecnia puede llamar a la Unidad de Explosivos Región de Mayagüez al: (787) 831-6360.