Recurrente hallar desperdicios biomédicos en Boquilla

Por: Kassandra Laracuente

Ante la apariencia recurrente de desperdicios biomédicos, en el litoral costero oeste de Añasco-Mayagüez, en la “Reserva de Boquilla”, -y la última limpieza grupal el 11 de marzo por parte del Proyecto de Tortugas Marinas del Oeste-, los representantes nuvoprogresistas Maricarmen Mas y José “Che” Pérez, presentaron el pasado 14 de marzo la Resolución de la Cámara 298, con el fin de que se imponga responsabilidad civil o criminal a los responsables de este asunto.

“Esto es un problema que lleva décadas, no años, si no que décadas cuando tú tienes un río y esta playa queda en la desembocadura del río que no es que la persona venga directamente aquí, si no que toda esa basura de San Sebastián y Las Marías viene, es algo recurrente porque si seguimos con el mal manejo de los desperdicios sólidos que es algo que como comunidad y como pueblo tenemos que ser educados, por ejemplo los arrecifes y eso ya está investigado”, señaló el director interino de Emergencias Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Augusto Márquez.

En adición en un principio Márquez señaló que no se podía calificar como ‘biomédico’ el material plástico encontrado con residuos de sangre porque en ocasiones anteriores han encontrado el mismo tipo ‘de bolsas plásticas’ y al momento el precedente indica que el contenido es de sangre animal.

No empece a lo anterior, Mas indicó que “es un material que está afectando la calidad de la vida marina”.

En cuanto a la vigilancia o rondas preventivas debido a que el caso lleva ‘décadas’ y continúa; Amy Bergquist, una de las jóvenes que forma parte, del Proyecto de Tortugas Marinas, Área Oeste de Puerto Rico-DRNA, señaló que “lo que pasa es que hay un problema con los vigilantes porque no tienen suficiente personal, todo depende si hay personal en la oficina o no”.

“La semana pasada monitoree el área, el primer día recogí noventa y pico de bolsas y al día siguiente en la mañana encontramos 14 bolsitas. Vengo un mínimo de tres veces a la semana”, agregó Sheila Bonet, encargada del monitoreo de dicha playa del Proyecto de Tortugas Marinas.

En la vista ocular hubo representación del DRNA, Junta de Calidad Ambiental, Ciencias Forenses, Depto. de Salud, Proyecto de Tortugas Marinas en el oeste y representación del alcalde de Mayagüez en adición a los legisladores Lydia Méndez, Mas Rodríguez y Pérez Cordero.

“Se celebrará un Vista Pública de la R. de la C. 298 en la región de Aguada a las 10:00 a.m. donde se le solicitarán memoriales explicativos de las partes, para que se encuentren los responsables de estos actos”, finalizó la representante novoprogresista por el Distrito 19 Maricarmen Mas.

Por su parte, el representante José “Che” Pérez Cordero, requirió a los presentes que lleven a la Vista Pública “evidencia con el propósito de investigación de la Comisión”.

De igual forma, por parte de Ciencias Forenses, se destacó que los resultados llegarán según esté el listado por orden de llegada y desde cuando se radique”.

En la vista participaron miembros de la Comisión cameral de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, funcionarios de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Recursos Naturales, Salud y del Instituto de Ciencias Forenses; así como miembros del Proyecto Tortugas Marinas del Oeste, y representación del Municipio de Mayagüez.