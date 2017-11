Reconstrucción sobre arena factor clave en socavación de edificios

Por: Sujeily Ortíz Vázquez

Los daños de infraestructura a edificios y residencias luego del paso del huracán María por la Isla es una de las muchas problemáticas que aún se intenta resolver. Este es el caso de las Parcelas Estelas en la zona costera de la Playa Córcega en Rincón. Según nuestra investigación estos edificios posiblemente socavaron por el impacto de la marejada ciclónica y la irregularidad en otorgación de permisos al momento de construir en zonas cercanas a las costas.

El geólogo y profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez (RUM), el doctor James Joyce específica que esta zona costera sufre desde hace décadas un problema grave de erosión de mar en esa área.

Según su estudio realizado en el 1995, para los años 1980 esta zona costera en Rincón comenzó a tener problemas con la erosión.

La pérdida de playa ha sido aproximadamente de 3 metros por año, lo que significa que alrededor de unos 40 años ha causado que el mar se trague la orilla.

Aunque la erosión de playas es un proceso de la naturaleza, el ser humano forma parte de su inestabilidad contribuyendo al calentamiento global y a su vez eleva significativamente los niveles del mar.

Las observaciones del doctor Joyce en la zona es que estos edificios no fueron construidos dentro del mar si no que el mar ha ganado terreno y esto provoca que estas estructuras aparenten estar construidas sobre arena.

Menciona que el problema mayor está en la construcción de nuevos edificios sobre la arena y más cuando la zona está totalmente afectada como es el caso de la Comunidad Estela. “No se puede construir sobre arena, además que no está permitido construir en zonas cercanas a playas.”, añadió. Otra de las razones por las que se debe evitar la construcción de casas cercanas al mar es la vulnerabilidad de recibir el impacto de un tsunami o un terremoto gracias a nuestra posición geográfica. Mientras que la ubicación de las ráfagas de viento y distancia del ojo del sistema atmosférico provocó que esos vientos giraran al oeste afectando el oleaje.

Por otra parte, el doctor Joyce quien también es miembro de la Sociedad de Geólogos de Puerto Rico menciona que previo a cualquier construcción se debe realizar un informe de la geología del área. Algunas agencias gubernamentales como lo es la Junta de Planificación (JP) no cuenta con un geólogo que evalué los planos e informes.

“Si admiten la geología entonces no hay otorgación de permisos. La mayoría de los informes de planificación que he leído son realizados por ingenieros ambientales y no entienden geología para nada…”, concluyó.