Reciclaje en Arecibo aporta a vida útil del vertedero

Por: Pamela Hernández Cabiya

Ante el incremento de contaminación, Arecibo es uno de los municipios que ha establecido una campaña a favor del reciclaje para cuidar la naturaleza y alargarle vida al vertedero del pueblo.

En entrevista con Visión el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, explicó el concepto de este movimiento. “Comenzamos a aumentar el reciclaje, incrementando en las comunidades que no se estaba dando. El centro de reciclaje que teníamos, era al aire libre, no contaba con todas las estipulaciones y herramientas para dar un buen servicio. Cuando llovía el material se mojaba y se perdía mucho. Por lo tanto, construimos un angar de 100 de ancho, 100 de largo por 50 de ancho y 25 de alto y ahí se instaló un material para identificarlos y que próximamente se fueran a compactar. Eso ayuda a que podemos ser más eficientes y ágiles. En adición, comenzamos un proyecto para ampliar el servicio de reciclaje en los diferentes barrios de Arecibo. Ya tenemos más de 18 a 20 sectores en Arecibo que se ha impactado con la campaña y ya se recoge: plástico, cartón, vidrio, aluminio y demás. Inclusive, ahora tenemos unos contenedores donde puedes ir a depositar la ropa, al igual que el aceite de cocinar. Por tanto, estamos llevando una campaña educativa a escuelas y a otros lugares para que la gente nos ayude a reciclar, a separar y a cuidar el ambiente”.

A pesar de que queda mas de 60% del territorio en Arecibo por impactar Molina mencionó que ha sido por la extensión territorial en Arecibo. No obstante, el centro de reciclaje es un alternativa para adelantar la difusión de la campaña. De igual manera se le preguntó ¿Qué se hace con el aceite y la ropa que se recoge? “Tenemos contratos con varias compañías para llevárselas. Por esto, se le paga al municipio un dólar por el peso de cada una. Hay que aclarar que no pagamos la operación pero el dinero que se recibe, ayuda para la gasolina, al mantenimiento y a cuidar el ambiente.

Por otro lado, hablamos de las condiciones que está el vertedero de Arecibo. “La ventaja de reciclar ayuda primeramente a la conservación del planeta y deja entender la importancia de reciclar y reusar. Por lo que ayuda a no tener vertederos clandestinos. Puerto Rico tiene que llevar un mensaje agresivo de la protección de nuestros recursos naturales, que no tiren aceite a las alcantarillas y mucho menos basura al mar. Arecibo tiene un solo vertedero que gracias a Dios no se está viendo afectado. Aunque los vertederos tienen un tiempo de vida, nuestro vertedero que está en el barrio Garrochales, está en buenas condiciones. No obstante, la comunidad no está muy contenta con ese vertedero porque cuando llueve los residuos caen al Caño Tiburones y dañan la reserva. Así que, el que tomó la decisión de hacer un vertedero, no sabía lo que hacía. Si yo hubiese sido alcalde en ese tiempo, seguramente no lo hubiese permitido”, culminó.

ADS orienta sobre vida útil de vertederos

Por otro lado, hablamos con el Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Antonio Ríos, sobre la problemática de los vertederos en la zona norte. “Actualmente tenemos un total de 29 vertederos a nivel isla, en los cuales varios de los municipios tienen orden de cierre. En la región norte específicamente tenemos orden de cierre, como lo son Vega Baja, Florida e Isabela. En cuanto a la vida útil de un vertedero, va a depender de la cantidad de basura que entra al mismo. Por eso, uno de los vertederos que tienen orden de consentimiento de cierre por la (EPA, por sus siglas en inglés), es Arecibo”.

También comentó sobre la campaña de reciclaje en Arecibo. “Es muy importante la campaña de reciclaje que se está dando en Arecibo ya que ha sido muy positiva para todos. Hemos estado en comunicación con ellos para asistirle en todo y para seguir añadiendo nuevos productos adicionales al momento de reciclar. La intención de nosotros en conjunto del municipio de Arecibo es estar en una campaña educativa sobre el mismo tema y utilizar los medios para orientar a la ciudadanía en este aspecto. El reciclaje es tan importante, es la forma de nosotros ayudar los recursos naturales. Los productos que reciclamos provienen de recursos naturales que no son renovables. Por ejemplo, el papel viene de la madera, el aluminio viene de la bauxita, (un mineral que se extrae), el plástico es un derivado del petróleo, el vidrio es la arena silicio y así sucesivamente. Por eso, es importante el producir productos de contenido de reciclaje porque tiene un menor consumo de energía. O sea, se requiere menos energía para hacer productos hechos de contenido reciclado”.

El proceso para nombrar un lugar como vertedero depende de los siguientes requerimientos: “Tienen que estar en áreas distantes de los aeropuertos y verificar la permeabilidad. Por otra parte, referente al Caño Tiburones dijo que es una de las instalaciones que está a ley de cerrarse. Lo que se está buscando es detener que estos materiales hagan el daño a los recursos. Así que se comienza a evitar recibir los materiales poco a poco y se cierra completamente. Hay diferentes opciones de ¿dónde será el próximo vertedero de Arecibo? ya que se pueden utilizar otras instalaciones como pasa en San Juan que su basura pasa a Humacao”, puntualizó.