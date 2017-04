Reacciona alcalde de Lares ante deslizamiento

Por: Pamela Hernández Cabiya

Luego de que varios residentes de Villa Borinquen se comunicaran para testificar sobre los sucesos que pernean en la parte de atrás de su casa. Nos comunicamos inmediatamente con el municipio de Lares para poder conocer las razones municipales y administrativas que no han permitido ayudar a estas personas que están a punto de perder sus casas.

En tres ocasiones nos comunicamos y nunca fue recibida la llamada por el señor alcalde, Roberto Pagán Centeno. No obstante, luego de la insistencia, dijo estar presente para exponer sus puntos en cuanto a la gran situación de la misma comunidad que igualmente él con su familia viven.

Esto expresó: “tengo el conocimiento de ello. Detrás de esas casas pasa una quebrada y por ende, la máquina para poner los graveros no pasa. Tendría que pasar Recursos Naturales por la quebrada para ayudarnos. El municipio no tiene dinero para poder ayudar en estos momentos. Hay que esperar que Recursos Naturales haga su trabajo; pero nosotros entendemos que eso no está en estado de emergencia”, explicó.

Le preguntamos de igual forma si conocía ¿cuándo había empezado el deslizamiento? a lo que contesta: “No se cuando empezó. Creo que desde octubre del año pasado”.

Ciertamente, se le recalcó que en la residencia más afectada vive un impedido donde no tiene manera de ajustarse en otra casa y que efectivamente él confirma que se ha comunicado con el municipio y sus compañeros vecinos en varias ocasiones y nunca reciben la ayuda; a pesar de mencionarle uno de los puntos más delicados para poder prevenir una desgracia que es buscarle una vivienda temporal. Por consiguiente, el alcalde no tuvo reacción a bien sobre el mismo y nunca respondió a alternativas que el municipio pudiese ayudar a esta persona. Pagán Centeno dijo que no hay necesidad de declarar estado de emergencia; no obstante, las condiciones naturales del deslizamiento, dicen lo contrario.

Así que, luego de que el reportaje saliera a difusión de toda la región norte, los mismos vecinos de Villa Borinquen, decidieron enviar el escrito a las instalaciones de La Fortaleza para realizar más presión. Es por esto que, se espera un chequeo de las áreas afectadas y de nuevas alternativas instantáneas para evitar heridos o muertes por un cede de terreno en la comunidad de Lares.