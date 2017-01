¿Qué significa el ‘Arco de Hostos’?

Por: Kassandra Laracuente

Como parte de los actos conmemorativos y actividades culturales de la ‘Semana Hostosiana’, llevada a cabo del 8 al 15 de enero en la ciudad de Mayagüez, se preparó una ofrenda floral frente a la fuente del Colegio, donde también se colocó la estatua de Hostos, que estaba en otros predios con menos visibilidad.

¿Pero, quién está detrás del diseño del arco?

El artista del arco que decora el ‘monumento de Hostos’, es Milan Stevcic, original de Yugoslavia, Serbia. El también director y propietario del Milan Stevcic atelier es el escultor y diseñador de la composición del monumento y el arco.

“Es un arco de triunfo, y lo explicaron muy bien en la semblanza, porque es un triunfo de Hostos: del ideal de Hostos, de la educación en el continente americano, donde él trabajó tanto y del ideal de libertad que promueve su obra y su vida”, mencionó el artista.

“Ni un solo momento pensé de otra forma en como representar esta obra de este gran hombre ilustre. Si hay alguien en Puerto Rico que se merece este monumento de gloria es Hostos”, agregó.

Por otra parte, el diseño del arco comenzó en 2010, cuando el alcalde le pidió una propuesta, para homenajear al gran prócer en este espacio.

“Desde el principio me mantuve en la forma del arco, pero estuve pensando en otros materiales, por la sugerencias otras también del señor alcalde, y es una obra en metal”, expresó Stevcic.

“Además, el monumento ya tiene iluminación y estamos trabajando para calibrarla. La idea principal era de poner una iluminación violeta, ahora tiene una iluminación LED blanca, pero esto se calibra con filtros”, añadió.

‘Hay arcos…y hay arcos’

“Hay arcos como una figura artística geométrica. Es universalmente usado y aplicado desde la época romana, después por la época romana de los árabes; siempre fue una representación de un logro. En este sentido el arco y la forma del arco está diseñada para vestir y reflejar luz y también para resistir la fuerza del viento. Entonces la forma particular que tiene es también un símbolo de Hostos que es una cima, un monte, que representa logro, es un arco de triunfo, además es una forma geométrica, es una mitad de elipse. Toda la plaza tiene círculos, tiene fuentes circulares, no podría poner ninguna obra que no se fuese armoniosa, sería con líneas rectas. La plaza misma llamaba una obra con líneas de curva”, describió Stevcic.

Significado para el presidente del Centro Cultural

Felipe Muñiz, presidente del Centro Cultural Eugenio María de Hostos de Mayagüez mencionó que su significado del arco, “es de la vida sobre la muerte, estoy hablando de Hostos. Porque ese arco le da vida a la estatura de Hostos a pesar de que está muerto. Así que es la vida sobre la muerte. También le puse que es la luz sobre las tinieblas, pero principalmente es la luz sobre las tinieblas. El triunfo de la vida se llama: el arco del triunfo de la vida sobre la muerte”, puntualizó.