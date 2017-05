Pueblos del norte preparados para enfrentarse al peor panorama en el cierre o recorte del presupuesto de la UPR

Por: Pamela Hernández Cabiya

Obtener un terreno estipulado para tener una universidad en algún pueblo, siempre impactará positiva o negativamente a los ciudadanos y su flujo económico. Es por esto que, a medida que se incrementa la fuerza de poderes entre la universidad pública del país, en contra del gobierno, provoca un desnivel económico; sea directa o indirectamente. Es por esto que, son muchos los estudiantes, adultos, padres de familia, incluso ancianos que viven diariamente en la incertidumbre de saber ¿qué sucederá si viene el cierre de recintos? ¿cómo los municipios se verían afectados?

Hablamos con la rectora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, la profesora Sylka Torres sobre esto, justo y precisamente saliendo de una reunión en presidencia. Esto nos contó. “En cuanto a la influencia de los municipios obviamente, nosotros tenemos aquí una población cautiva que aunque no necesariamente sean personas que vivan en Arecibo, estamos hablando de estudiantes y profesores; prácticamente alrededor de 4,500 a 5,000 personas. Todas estas personas en un momento dado, se mueven en el municipio para llevar a cabo diferentes gestiones. Es una cantidad considerable de personas. Sin embargo, nosotros tenemos una particularidad que vale la pena decirla. Esta es una institución en donde la mayoría de los estudiantes no son personas que se hospedan necesariamente en el área, y mas bien, viajan. Por lo tanto, no necesariamente el impacto del que estamos hablando es tan grande como sería en Mayagüez. Ellos mueven el municipio de Mayagüez de una forma más contundente, que lo que podrían ser los estudiantes en Arecibo. De igual manera, hay otros asuntos a considerar, como lo es que en Arecibo, hay representación de casi todas las instituciones educativas de este país. La Interamericana, Ana G. Méndez, ICPR, son tantas que de cierta forma crea un tremendo impacto en Arecibo”, explicó.

De igual forma, la rectora abundó sobre ¿cómo ve que emerge la situación actual del estudiantado en su recinto? “Nosotros ahora mismos tenemos un comité de diálogo que está pasando por un proceso de negociación con los estudiantes para atender los reclamos y así poder exponerle en esa negociación las cosas que nosotros entendemos que deben darse para que eventualmente se puede reanudar las clases. Es un proceso que lleva tiempo. No es algo que se va a solucionar de un día para otro. Yo entiendo que el diálogo ha fluido; y esta semana será una de las más importantes; donde el proceso de negociación pasa quizás a una etapa de exposición que la administración entiende que se deben ya ir negociando”. También se habló de la posibilidad de levantar huelga para evitar consecuencias frente a la Junta de Control Fiscal. “Primero, que cada vez que ellos o alguien menciona Villa Huelga, como es que se conoce, me da un dolor en el corazón. Preferiría que se llamaran Villa Esperanza porque Villa Huelga, el término implica que es un detente o que no hay posibilidad de movernos en alguna dirección. Así que, preferiría que se cambiara el nombre. Tengo esperanza de que nos podemos mover en alguna dirección. Yo se que los jóvenes están luchando por un ideal, pero esto es una escenario totalmente ajeno a la administración universitaria. La Junta de Control Fiscal es un ente que fue creado por una ley de los Estados Unidos y nosotros somos parte del gobierno en el cual está obligado a cumplir con todas aquellas cosas establecidas, dentro de la Ley Promesa. Personalmente, no estoy de acuerdo con los recortes, pero ¿qué vamos hacer? La Junta tomará la decisión que sea y nosotros ¿vamos a dejar la universidad cerrada? eso a mí me preocupa. Esto hay que pensarlo, ellos no tienen ningún afecto con la Universidad de Puerto Rico; ya sea porque no estudiaron aquí o porque son extranjeros. Así que el hecho de que esté cerrada me asusta de que digan: pues si está cerrada, vamos a dejarla así”, comentó preocupada.

Mantener la institución cerrada es muestra de hacerse escuchar en cuanto a la opinión contraria del gobierno. No obstante, Sylka Torres mencionó que provocará y está provocando, pérdidas en la institución y en el comercio exterior. José I. Alameda Lozada y Alfredo González Martínez, redactaron e investigaron el impacto económico de los recintos de la UPR, donde especifican los gastos y la visión panorámica económicamente desde el 2015. El recinto de Utuado y Arecibo, a pesar de ser un ente principal como herramienta para el tráfico social y económico de sus respectivos municipios, ha presentado ser una lucha de poder entre ¿quién quedará victorioso y permanecerá tras los recortes de los $512 millones de dólares? Cabe recalcar que, llamamos a la oficina de la rectora de la universidad de Utuado, hablamos con empleadas y secretaria. No obstante, nunca recibimos alguna declaración u opinión de su parte. Pero, sí buscamos cifras de gastos que implican tener un servicio educacional público en un municipio de Puerto Rico.

En gastos en funcionamiento del año 2015, se generó en el recinto de Arecibo $52,160 mil dólares en comparación al recinto de Utuado $21,714 mil dólares. En presupuesto gastado para el mismo año, la UPRA gastó $53,265 dólares en comparación de UPRU con $22,157. A lo que nos muestra una diferencia de $31,108 dólares entre ambas instituciones. Por otro lado, en el documento antes mencionado, se estableció la composición inter- recinto del presupuesto. Sorprendentemente y como dato curioso, se estipula que ambos recintos (Arecibo y Utuado) son parte del 30.4% de los 8 recintos similares. Obteniendo Arecibo la segunda posición el 4.1% y Utuado quedando el último lugar con 1.7%. De igual manera mostraba la cantidad de dinero entre empleado promedio y salarios como importancia económica en los pueblos. Arecibo tuvo un total de 20,386 (empleo promedio) con $528 de salarios Utuado con 3,828 (empleo promedio) y $84 de salario.

Si notamos las cifras, Utuado genera menos ingresos o gastos en sus instalaciones y tienen menos estudiantes, lo que por ende el flujo estudiantil en consumo no es mayor. Mientras que, los gastos del recinto de Arecibo, fluctúa en uno de los más altos gastos, luego de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas. Lo que muestra dos extremos totales de ingresos en los pueblos, desde hospedería, hasta consumo diario.

Interesantemente, nos acercamos al alcalde Carlos Molina, quien es también presidente de la Federación de Alcaldes de la isla para saber su posición en cuanto a los beneficios que tiene al tener instalaciones universitarias en su pueblo y que comentara sobre la situación actual de la UPR. Esto nos dijo: “Pienso que mientras más tiempo esté cerrada la universidad, cosa que ellos han provocado, son más los problemas. Pierden beca, aumento de créditos, y demás, así que los que pierden son ellos. Si nosotros estamos abogando para mejores alternativas, inclusive se hará un plebiscito para buscar mejores cosas para las universidades económicamente. Así que para mí los estudiantes están perdiendo el tiempo y la oportunidad de estudiar. Deben ser más racionales y ponerse a estudiar. Aquí hay estudiantes de diferentes pueblos que estudian aquí y creo que debemos ser facilitador. De pasar algo con la universidad no pasará nada ni afecta nada, yo voy a seguir operando. Los que se afectan son ellos. No tengo preocupación alguna”, mencionó.

Así mismo, buscamos la opinión del alcalde de Utuado, Ernesto Samuel Irizarry Salva y de igual manera, no hubo contestación.