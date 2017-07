Promesa de rehabilitación al Puerto de Arecibo

Por: Christian Irizarry

El Puerto de Arecibo, que se encuentra en un virtual estado de deterioro, nuevamente se encuentra en el centro de la discusión pública debido a la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado #54, de la autoría del senador Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago. La resolución, que ahora requiere la aprobación de la Cámara, ordena a la Autoridad de los Puertos, a la Compañía de Turismo, y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas del gobierno de Puerto Rico, a desarrollar un “plan maestro” con miras a considerar todos los aspectos necesarios para desarrollar y rehabilitar el Puerto de Arecibo.

Según el senador Ángel ‘Chayanne’ Martínez, autor de la medida, “ésta resolución es para ver cómo, dentro del plan maestro que tienen en la Autoridad de Puertos, puedan incluir el Puerto de Arecibo. Hubo una vista ocular, ya ellos (Autoridad de Puertos) fueron, vieron la infraestructura, se identificaron unas áreas donde podemos conseguir los fondos federales -quizás para hacer unos rompeolas”. El senador indicó que debido a la etapa temprana en que se encuentra el futuro proyecto, en estos momentos no puede especificar la cantidad de dinero que se estará invirtiendo el puerto. Sin embargo, adelantó que espera ver una inversión grande en el Puerto, rondando cerca de ocho millones de dólares.

Como parte del “plan maestro” que se espera se reciba por parte de la Autoridad de los Puertos, la Compañía de Turismo, y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, se debe evaluar la posibilidad de la construcción de una villa pesquera, la construcción de un paseo tablado en el muelle, la construcción para instalaciones de almacenaje, y hasta la posibilidad de la construcción de una marina de botes. Martínez indicó que, una vez se reciban las recomendaciones del trío de agencias, de no poder conseguir el dinero para realizar la totalidad de los proyectos, se considerará realizarla por diversas fases. “Podemos presentar la propuesta, aunque sea por fase, por ejemplo, construir un rompeolas, habilitar el área del hangar, etc. Si aparece el dinero completo pues mejor todavía, pero si no, lo hacemos por etapas”, añadió Martínez.

El Senador se mostró optimista debido a que, “[l]o importante es que ya hay un compromiso por parte de la Autoridad de Puertos y hay un compromiso por parte de [La Compañía de] Turismo, y el compromiso de ellos tiene que ser tomado en consideración para nuestro futuro desarrollo”.

La resolución ya fue aprobado por el Senado y ahora se encuentra bajo la consideración de la Cámara de Representantes. Martínez indicó no prevé que la medida tenga dificultad de ser aprobada por el cuerpo hermano.

“Una vez sea aprobado por la Cámara, nos volvemos a reunir con las autoridades pertinentes, y con algunos desarrolladores que están interesados en habilitar el puerto” añadió el Senador. “Puede que el desarrollo sea a través de una alianza público-privada, que es lo que estamos buscando, que pueda traer inversionistas y el capital económico para que se pueda trabajar”, sostuvo.