Programa de la FIFA beneficia a más de 1,500 estudiantes de la Isla

Por: Kassandra Laracuente

Un total de 76 escuelas tanto públicas como privadas incluyendo una escuela de Vieques, celebraron la graduación del “Programa FIFA 11 para la salud”, donde más de 1500 estudiantes de 11 años de edad, se vieron beneficiados de sesiones con misión salubrista, durante el pasado semestre escolar.

“Este proyecto está enfocado a niños(as) de 11 años, entre quinto y sexto grado y se escogen de 20 a 25 por escuela. Y es grupo de un proyecto piloto donde se utiliza el fútbol como medio de: salud, nutrición, higiene y de respeto a las niñas, además para prevención de drogas y alcohol”, explicó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Eric Labrador.

“El proyecto se desarrolla basado en 11 temas y/o factores de riesgo, presentados por la Organización Mundial de la Salud”, afirmó el representante gubernamental en la estructura operacional del proyecto, Prof. José “Tito” Estévez.

“La propuesta del proyecto piloto comenzó en el 2015 como iniciativa llevada al secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ramón E. Orta y actualmente el segundo grupo de estudiantes culminó su ciclo”, expresó el Prof. Estévez.

Por otra parte, según informó el representante gubernamental, este proyecto es parte del currículo de las clases de los niños(as) y no es requisito que sea maestro de educación física para poder ejecutarlo; en la actualidad se cuentan con maestros de salud y bibliotecarios.

Labrador, mencionó que el pasado año se tuvo 16 escuelas, impactando a 376 niños(as), ahora con más de 70 se impactan cerca de los 1,500 estudiantes.

Desarrollo del Proyecto

“Es un proyecto de la FIFA, que se fomenta a través de la Federación de Fútbol en coordinación con el Departamento de Educación y el Departamento de Recreación y Deportes”, indicó Labrador.

También el presidente de la FPF, destacó que en el 2017 se comenzará con los niños que van a sexto grado, para llevarles mensajes salubristas por medio del fútbol para que logren tener estilos de vida saludables, mantengan un peso y creen conciencia.

“El proceso comienza en adiestrar a los maestros, por cuatro días y es un proyecto que dura un semestre con 11 sesiones, dos días en la semana. Así que serían 11 semanas, dos días a la semana”, enfatizó Labrador.

Entre alguna de las sesiones se incluye: el que los niños(as) identifiquen los “puntos de drogas que están de camino a su casa”, para crear conciencia a los padres de que los menores no están exentos y podrían estar expuesto a las drogas. Además se ofrecen talleres de higiene bucal, aseo personal, nutrición y trato digno a las mujeres.

“Esto para el gobierno es un ‘win to win’, porque la FIFA le provee a los maestros todos los materiales que necesitan para dar las sesiones además del adiestramiento y en el 2015 no era tangible, pero se realizaba en países como: Méjico, Venezuela y Brasil”, puntualizó Estévez.

Entre los presentes en la actividad estuvo el alcalde de Cabo Rojo Roberto “Bobby” Ramírez; el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Eric Labrador y representantes de los Departamentos de Educación y de Recreación y Deportes, además de maestros y familiares de los niños(as).