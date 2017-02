Profesores del Colegio reaccionan ante rumores de independencia de la UPR

Por: Kassandra Laracuente

Miembros de la Junta de la Asociación de Profesores y profesoras de Mayagüez (APRUM), expresaron sus posturas en cuanto a declaraciones del senador Abel Nazario, sobre la independencia del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

Además hablaron sobre la posibilidad de recorte de $300 millones de dólares del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) del fondo general de $872 millones de dólares.

Por su parte, el portavoz de la APRUM, Marcel Castro Sitiriche, mencionó que “el asunto es que se está viendo a la Universidad como una inversión para el desarrollo socioeconómico del pueblo, poniendo en contraparte como un gasto que tenemos que reducir”.

“Si lo vemos como una inversión, nuestra posición es que vamos a buscar eficiencia, vamos a transformar para poder producir más. En términos de bienestar a la sociedad, de mantener el talento que se gradúa en el País”, agregó el también profesor de Ingeniería Eléctrica.

‘No es lo mismo más autonomía que independencia’

“Nosotros teníamos una preocupación porque salió en la prensa, las expresiones de independencia del RUM, y entonces nos comunicamos con personas que han pedido más autonomía y nosotros nos unimos a ese esfuerzo. No es lo mismo pedir autonomía, que pedir desarticular uno de los recintos del sistema de recintos de la UPR”, afirmó el portavoz de la APRUM.

“Estamos en contra de que haya una separación del recinto del resto del sistema, dentro de eso hay variedad de opiniones. La separación del recinto, no se ha planteado en ese comité. Si quisieran una medida de ese tipo, no es algo que se ha planeado, ni siquiera en el comité que exige más autonomía al recinto”, añadió Castro Sitiriche.

Por otra parte, la profesora Elsa Arroyo mencionó que “Nos preocupa, por qué particularizarse Mayagüez del resto de los recintos cuando todos los recintos quieren autonomía y es externamente que nos enteramos, porque se saca de contexto. Nadie habla de eliminar la administración central”, señaló.

Posibles recortes y aumento de matrícula

“Se ha hablado de aumentarle la matrícula a los estudiantes ajustada a los ingresos, pero a juzgar por el recinto nuestro. El 60 por ciento de los estudiantes recibe Beca Pell, solamente un 40 por ciento serían los estudiantes que tendrían que pagar.

Pensamos que muchas de las propuestas del gobierno no tienen análisis ¿Cuánto representaría a los trabajadores de la universidad, pero vamos a sacar los números?”, expuso el profesor Castro Sitiriche.

“Hay veces que uno puede proponer reformar por una idea, pero sin estudios concretos. Es importante mencionar que tenemos apertura al diálogo”, puntualizó.

En su posición el senador Abel Nazario mencionó, que “un recorte de $300 millones de dólares, no tiene sentido porque con la ley de empleador único, se espera unos ahorros de $100 millones, entonces si en todo el gobierno de Puerto Rico, quieren que se ahorren 100 millones, por qué esperar esto de la Universidad de Puerto Rico. inuya”.