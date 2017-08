Profesores advierten que medidas de la JCF ponen en peligro a las cooperativas de Puerto Rico

Por: Christian Irizarry Maysonet

Los profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, que componen las organizaciones PROTESTAmos (Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción) y APRUM (Asociación de Profesores/as del Recinto Universitario de Mayagüez) criticaron severamente las medidas tomadas por parte de la Junta de Control Fiscal, quien el pasado 4 de agosto, aprobó el plan fiscal certificado de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

“La Junta abusa de su discreción al tomar control operacional y financiero de COSSEC y el plan fiscal certificado ha sido sometido a unas enmiendas que consideramos que ponen en peligro la subsistencia de algunas cooperativas, al permitir que se enmiende la ley de COSSEC para que cooperativas puedan ser vendidas a entidades no cooperativas, tales como bancos comerciales o ‘credit unions’ federales”, expresó la Dra. Evaluz Cotto Quijano, profesora de Finanzas del RUM.

La Dra. Cotto indicó que considera que a pesar de que la ley PROMESA le da autoridad a la Junta para realizar estos cambios, los mismos, son un serio abuso de la autoridad que le da la ley. “Como mismo establece el plan fiscal [de COSSEC] en su resumen ejecutivo, COSSEC no emite bonos de Puerto Rico, no tiene déficit estructural, y tiene una buena condición financiera. Lo que sucede es que existe el problema en algunas cooperativas que tienen algunas inversiones en bonos del gobierno de Puerto Rico. Ese problema tiene que resolverse. Lo que nosotros estamos señalando es que la forma en que la Junta propone resolverlo en este plan fiscal certificado, podría resultar en que algunas cooperativas fueran vendidas a entidades no cooperativas. Nos parece que no es apropiado, porque lo que hace es que transfiere la riqueza que los puertorriqueños hemos generado aquí, a accionistas de bancos comerciales, que en su mayoría no son de aquí”, añadió.

Otra de las preocupaciones principales que delineó la Dra. Cotto, surge del propuesto cambio a la estructura directiva de COSSEC, en dónde la actual junta sería desplazada por un comité que va a ejercer dichas funciones d. “Intentan controlar a COSSEC. El comité [que proponen] estaría compuesto por la Comisionada de Desarrollo Cooperativo (quien actualmente preside la junta de COSSEC), el Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)”, añadió.

“De las tres personas, la única que tiene experiencia manejando un asegurador es la Comisionada [de Desarrollo Cooperativo]. AAFAF no se dedica a ser supervisor bancario, ni asegurador de depósitos, y el Comisionado de la OCIF es el que supervisa los bancos comerciales en Puerto Rico. En Puerto Rico, del 2010 al 2015 se han cerrado cuatro bancos. ¿Qué peritaje tiene OFIC para ofrecer aquí?” expresó la Dra. Cotto.

Las organizaciones civiles mencionadas, compuestas exclusivamente por profesores universitarios, elaboraron un memorando explicativo que distribuyeron a las oficinas de congresistas federales, y se mantienen en comunicación con sus asesores para lograr el detener de los cambios señalados.