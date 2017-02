Productores de Islas Canarias llegan a Puerto Rico en búsqueda de su origen

Por: Kassandra Laracuente

Comenzando por Mayagüez como primer destino puertorriqueño, Luis Luque el director del programa televisivo con formato de serie documental “La Huella Isleña”, que constará de trece capítulos para Televisión Canaria, comentó que Puerto Rico será el país en el que más capítulos y destinos van a rodar y producir sobre el origen de la emigración canaria.

“La verdad es que es alucinante el cariño con el que nos recibe la gente aquí, porque cuando planteaba el formato, la realidad es que descubrí que al final no vamos a buscar a los puertorriqueños, nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Estamos buscando nuestro origen en otra parte del mundo ¿De dónde vinimos? ¿Cómo ha seguido creciendo esta ramita, este esqueje que un día se separó? Y al final me he dado cuenta que esto es un viaje interior, es un viaje hacia el autodescubrimiento de cómo somos los canarios, porque al final hemos llevado nuestra forma de ser y nuestra forma de entender la vida a otras partes del mundo”, expresó Luque.

Por otra parte, el primer día grabaron en el municipio de Lajas y han estado grabando también en Mayagüez, uno de los capítulos constará de las dos localidades.

¿Quiénes componen ‘La Huella Isleña’?

“Somos un grupo de televisión y de documentalistas, pero contamos con el asesoramiento a nivel científico de Manuel Hernández que es un investigador de la Universidad de la Laguna es profesor catedrático de Historia de América, a nivel canario y a nivel mundial es la persona que más sabe sobre nuestra emigración, sobre los canarios a distintas partes de América”, dijo el director de La Huella Isleña.

“Además de Manuel nosotros trabajamos con los historiadores locales de cada sitio, localizamos a Federico Cedó a Félix Cruz, a las personas que saben de esto en cada uno de los sitio. Nosotros venimos a recoger lo que nos cuenten los canarios de aquí”, agregó.

“De los trece capítulos cada uno es un destino dentro de varios países que han sido los receptores de la emigración isleña desde la época poscolombina hasta los siglos 20 ó 21 que es cuando cesa la emigración”, sostuvo el director.

Influencia de los canarios a los puertorriqueños

“Nos contaba ahora Federico Cedó que la forma de entender la vida, ese relajo, esa forma de ser de paz, de entendimiento, eso es típicamente canario, a origen estatal español también; eso se nota aquí también en la forma de la gente, en la sencillez y al final no sólo tiene que ver con nuestra forma de ser, es que eso se transmite en los genes de la gente que llegó aquí. La gente que llegó aquí era gente muy humilde. La gente que llegó desde el siglo 17, gente que se estaba muriendo de hambre en Canarias y vinieron aquí porque le prometieron un trocito de tierra; entonces la gente eran analfabetas que venían a trabajar la tierra y sobretodo ellos no venían a hacerse ricos, ellos venían a construir Puerto Rico. Ellos venían a hacer un país”.

Por otro lado, el equipo de producción se estará desplazando dentro de Puerto Rico a Hatillo, Arecibo, San Juan, Isabela y a distintos lugares de Puerto Rico, “para encontrar esa herencia canaria de nuestros antepasados aquí”.

“La misión es hacer una conexión entre los Canarios de un lado y del otro del Atlántico, para que sepan ¿de dónde fueron sus abuelos? ¿Qué vida tuvieron sus bisabuelos? Y para que sepan que al otro lado del Atlántico hay gente que siente Canarias como si fuese suyo”, concluyó el director canario.