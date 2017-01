Primer laboratorio de Neurociencias busca revolucionar la ciencia

Por: Kassandra Laracuente

Para el Dr. Christian Bravo Rivera, neurocientífico de la conducta, además de presidente del proyecto NeuroBoricuas: “con la apertura del laboratorio de neurociencias en CROEM, se está haciendo la ciencia accesible con equipos de alta tecnología a estudiantes de escuela superior”.

“Aquí los estudiantes van a aprender electrofisiología del sistema nervioso, van a aprender robótica, van a aprender programación de computadoras y biotecnología y la meta de nosotros es preparar a los estudiantes para cuando ya entren a la universidad no simplemente cojan clase, si no que puedan ir a los laboratorios y participen del descubrimiento científico y el desarrollo de tecnología”, apuntó el Dr. Bravo Rivera.

Al momento el proyecto cuenta con sobre 30 neurocientíficos y educadores que van desde profesores universitarios, científicos postdoctorales, estudiantes graduados, subgraduados y los estudiantes de escuela superior que se están integrando.

Integración de los estudiantes

“Ya identificamos a 5 estudiantes, que van a ser la directiva del club estudiantil NeuroBoricuas en CROEM. Lo importante es ver como son el motor de esto, lo que va a echar este proyecto para adelante son los mismos estudiantes, el mismo entusiasmo de los estudiantes y que esto es algo que todo el pueblo de Puerto Rico se puede unir e impulsar. Nosotros queremos que el pueblo de Puerto Rico valore la ciencia”, expresó el neurocientífico.

“Queremos revolucionar la cultura científica de Puerto Rico y la manera en la cual vamos a llegar a las casas es por medio de la juventud y como el futuro es de ellos. Nosotros estamos tratando de impulsarlos con ciencia y tecnología”, agregó.

“De sueño a realidad”

Por otra parte, para el Dr. Demetrio Serrano Mercado,“esto fue una idea que se fomentó hace como 10 años atrás cuando Bravo y yo nos conocimos. Esto es algo que queremos seguir fomentando. Antes era un sueño, Christian era subgraduado y yo era graduado, fue una idea que estábamos hablando por encimita y a través de los años nos dimos cuenta que sería algo viable y reconocemos que el sueño no es sólo de nosotros, sino que hay un equipo de NeuroBoricuas y hay un equipo que quería unirse para tratar de enseñar a la comunidad y la idea no es solamente como una actividad de ‘outrange’, si no es tratar también de enseñar a los maestros y estudiantes de cómo educar, para que sigan creciendo y desarrollando un grupo bien grande de ciencia”, acotó el Dr. Serrano Mercado.

“La idea es tener gente de NeuroBoricuas, alrededor de toda la isla, no solamente en el área metro ni en el área oeste. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo formando ese grupo, uniendo y dirigiendo el sueño”, añadió el también profesor de Ciencias Médicas.

¿Cómo escogen a los estudiantes?

El Dr. Serrano Mercado, mencionó que actualmente los estudiantes y demás personal docente, son voluntarios, que al tener lugares como CROEM comenzaron como invitados y de ahí, el plan es que lo sigan expandiendo en otras escuelas por ejemplo CROEC, que es el mismo concepto de CROEM pero en Ceiba y otras escuelas públicas, como privadas en Puerto Rico, para hacerlo en diferentes partes de la Isla.

“Es tratar de formar la red, para identificar y seguir en contacto, además las personas que quieran buscar en Facebook más info. de NeuroBoricuas y se una y de igual forma que siga creciendo, esa es la visión. Hoy día son ellos enseñando a exalumnos de CROEM”, puntualizó.