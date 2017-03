Preocupante aprobación con enmiendas de Plan Fiscal por parte de la Junta de Supervisión Fiscal

Por: Kassandra Laracuente

Para el Lcdo. Iván Rivera Reyes, portavoz del Grupo Transparencia en las Finanzas Gubernamentales (TFG), -quien estuvo presente en Nueva York en la reunión de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) -donde se aprobó de manera unánime con enmiendas, el Plan Fiscal presentado por el gobernador Ricardo Rosselló; resulta preocupante dicha acción ya que “nadie ha visto el escrito de las enmiendas, pero lo que se discute públicamente atenta contra los servicios esenciales como: educación y salud”.

“Además vislumbra un recorte de 40 días de trabajo a los empleados públicos y maestros. Sin añadir los días en los que en las escuelas no hay agua, días feriados, etc., por lo tanto el efecto sería adverso tanto a la educación como a la economía; porque si a 27 mil maestros los vas a tener con 40 días menos, sería una situación precaria donde no van a poder pagar sus cuentas”, sostuvo el licenciado Rivera.

De igual manera en el ámbito educativo el portavoz de TFG reiteró que “socavar el recortar en dos años aproximadamente $450 millones es desmantelar por completo el sistema UPR y el sistema educativo para el desarrollo del País”.

“La evasión de la JSF es reveladora”

Por otra parte, Rivera Reyes expuso que “nos frustra la reacción de la Junta, ya que le hice una pregunta directa de COFINA -que siendo una estructura ilegal e inconstitucional- le quita $700 millones de dólares al país anuales”.

“Ante el planteamiento de expertos siendo ilegal esa deuda, se le cuestionó a la Junta si estaban dispuestos a ir legalmente contra COFINA y simplemente no contestaron la pregunta”, agregó el portavoz del grupo sobre su turno de tres minutos frente a la JSF.

¿Se puede inferir que la Junta protege los intereses de los bonistas?

“Ya se conoce que miembros de la Junta, en el pasado tuvieron posiciones de poder en la bolsa de valores de Wall Street y tuvieron relaciones con los bancos. La evasión puede dar base a inferir a que se están protegiendo los intereses de los privilegiados, porque la Junta de Supervisión Fiscal está en posición de cortarle a los maestros, pero no a COFINA”, comentó, Rivera Reyes.

‘El recorte a servicios esenciales llevará al éxodo masivo de puertorriqueños a Estados Unidos’

“Puerto Rico tiene una particularidad en el manejo de deudas soberanas del País, porque por la ciudadanía americana uno puede mudarse con $99 dólares a varios estados lo que provocaría un éxodo masivo de puertorriqueños por este tipo de recortes y si se crea un éxodo masivo, la economía no va a crecer”.

“Insistimos que la JSF y la legislatura del País puede mirar una parte ilegal de la deuda y recortarla, ya que sería un alivio para que ese efecto no sea tan nefasto y se puedan pagar cerca de $700 millones al año”, recalcando lo decepcionante de ‘la evasión de la JSF, por lo preocupante de a quien representarían’.



Reacciones de senadora Evelyn Vázquez: ‘A capa y espada a enfrentar JCF’

“No le vamos a permitir a la Junta de Control Fiscal imponer su plan devastador y con propuestas ‘draconianas’, que lesiona a los más vulnerables… Somos el Gobierno electo, llamado a defender al pueblo y lo vamos a hacer contra viento y marea”, sostuvo la senadora mediante comunicado escrito.

“La Junta presentó un plan que sería devastador para Puerto Rico. Pues, entre otras cosas, despediría unos 45,000 empleados públicos, sacaría 700 mil vidas de la Tarjeta de Salud, recortaría un 10 por ciento a todos los pensionados y reduciría millones en gastos de la Universidad de Puerto Rico”.

La legisladora presentó, como ejemplo, las órdenes ejecutivas firmadas por Ricardo Rosselló, para atajar la crisis fiscal. “En los primeros dos meses de Gobierno, el Primer Ejecutivo ha dado pasos muy correctos: ha presentado reformas y ha firmado órdenes ejecutivas para hacerle frente a la crisis fiscal, entre éstas la 2017-01 de AAFAF (para congelar los gastos de otros años presupuestarios para los cuales no se identificaron fondos y para congelar los créditos contributivos nuevos que no aportan a la economía o crean empleos).

Del mismo modo, ha convertido en ley muchas de las iniciativas del Senado y de la Cámara de Representantes, logrando más de $100 millones en ahorros anuales. De otra parte, y en cuanto al Desarrollo Económico, ha firmado también órdenes ejecutivas, leyes muy concretas y proyectos repletos de reformas para lograr el desarrollo económico y recuperar la credibilidad, entre éstos el proyecto para incentivos económicos para proyectos con fondos federales para innovación, ciencia y tecnología. Nosotros entregamos un Plan Fiscal responsable, sensato y respaldado por estadísticas reales. Nuestro Plan Fiscal tiene sensibilidad, por lo que hago un llamado a la sensatez. Nosotros hemos actuado con responsabilidad y compromiso”, culminó Vázquez.