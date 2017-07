Preocupados alcaldes por falta de transición en Consorcio del Noroeste

Por: Kassanadra laracuente

Tras la Resolución del Senado 361, la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, Evelyn Vázquez ha realizado dos Vistas Públicas las cuales no han estado lejos de controversias por buscar “auscultar detalladamente el trabajo del Director Ejecutivo del Consorcio del Noroeste (Consorcio); Samuel Sánchez Tirado, del Presidente de la Junta de Alcaldes; Carlos López Bonilla y del Presidente de la Junta Local de Inversión en la Fuerza Trabajadora; Pablo Juarbe Machado”.

En entrevista con Visión el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, comentó que renunció a formar parte del Consorcio en el 2013 con la incertidumbre del Director Ejecutivo ya que “no contaba con los elementos mínimos a que cualificara”. Como otro aspecto señaló que tras desconocer las situaciones internas administrativas “en aquella ocasión nos separamos por el cambio de Gobierno y porque la Junta de alcaldes no se reunía como dispone reglamento (mensualmente) hace siete meses”.

Por otra parte, afirmó que no regresará a formar parte del Consorcio del Noroeste, a menos que “se haga una auditoría y se diga hasta que punto se tenga que devolver la sustentabilidad por la mala administración de esa entidad”.

De otro lado, el alcalde de Moca, José “Kiko” Avilés entregó a Visión copia de la “solicitud de transición” con fecha del pasado 19 de diciembre de 2016, al alcalde López Bonilla donde reza el segundo párrafo “…las funciones de los Oficiales de Junta de Alcaldes (Junta), tienen un término de vencimiento de cuatro años término, que vence en este año, por lo cual corresponde a los Alcaldes Electos del Área Local Noroeste, seleccionar nuevamente los directivos de la Junta”.

Asimismo, Avilés comunicó que le preocupaba en sobremanera el proceso de transición una vez pasan los procesos electorales, no porque le interese la posición de Presidente de Junta, sino que la situación no se ha resuelto incluso luego de comunicarse con el alcalde de Rincón y con la Directora del Programa de Desarrollo Laboral, Delilah Ruiz Manzano.

En otra de las misivas dirigida por la Directora del Programa de Desarrollo Laboral a Juarbe Machado, con fecha del 6 de abril se estipula que el pasado 21 de marzo de 2017, se obtuvo la modificación a los resúmenes de información presupuestaria de WIOA (por sus siglas en inglés), donde el Programa de Adultos (2015-2016) cuenta con un balance de asignación de $653,754.03, lo que constituye 40% del Presupuesto Total para Trabajadores Desplazados (2015-2016) con un balance en la asignación de $809,993.33 lo que constituye el 55% del Presupuesto Total. Y “…no obstante es importante utilizar al máximo el presupuesto durante el año programa para el cual fueron otorgados los fondos”.

Mientras el Programa de Jóvenes cuenta con un Balance de Asignación de $661,918.94 lo que constituye el 45% del Presupuesto Total.

“Me preocupa que ante la crisis económica que está pasando el país no se haya utilizado ese dinero asignado para crear empleos en nuestra zona”, sostuvo Avilés.

De igual forma Avilés indicó que “los empleados están preocupados porque su trabajo está en juego”, explicando que si los fondos no se utilizan a cabalidad no se puede obtener un aumento en la asignación de los mismos.

La solicitud de transición endosada por los alcaldes de Moca, Aguadilla y Aguada; Manuel Gabina Santiago solicitan covocar una reunión con cáracter de urgencia para resolver las situaciones planteadas, ya que en dos ocasiones “a los alcaldes que integramos el Consorcio…-se les han cancelado las reuniones- primero, porque no confirmaron asistencia y segundo el 16 de mayo porque los alcaldes de Añasco, Isabela y Rincón no asistieron”.

En la primera Vista Pública trascendió la alegada falsificación de la firma del alcalde aguadillano, Carlos Méndez como parte de la Junta de Alcaldes para la aprobación de un reglamento. En la segunda V.P. los dos deponentes fueron los alcaldes de Aguada y Moca; la tercera V.P. tiene fecha el 2 de agosto y aún se desconocen los deponentes.

Al cierre de esta edición se comunicó de parte de personal del Consorcio del Noroeste “que van a esperar ser citados para hacer todas las declaraciones”.