Posible escaño en la Cámara para José “Memo” González

Por: Pamela Hernández Cabiya

Luego de un año eleccionario para Puerto Rico, el representante por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Llerandi, fue

quien obtuvo la mayoría de los votos para representar al Distrito 15 ante la nueva administración de Ricardo Roselló. No obstante, el gobernador, nombró al representante, Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Dado a este panorama, el vicealcalde y Director de Campaña de Carlos Molina (alcalde de Arecibo) dice tener las cualidades más acertadas para tomar el puesto vacante que resurgió ante el nombramiento de Llerandi.

“Surgió una vacante porque nombraron a Llerandi a pertenecer al gabinete ejecutivo. No obstante, yo llevo trabajando mano a mano con el alcalde, Carlos Molina y de esta forma puedo decir que se lo que los arecibeños y hatillanos sienten y padecen”, expresó González.

El mismo, “Memo” como cariñosamente le conocen, recalcó que está en todas sus facetas listo, que conoce la voz del pueblo y que entiende que la persona que asuma ese puesto debe estar completamente preparado y no ir a inventar. “Hubo muchos problemas, donde la pasada administración de Alejandro García Padilla no nos ayudó”, agregó.

Hay problemas con el sistema de bombeo, el barrio Islote de Arecibo tiene solo una entrada y una salida; por lo que debemos buscar vías alternas para mejorar los espacios turísticos. Hay problemas con las carreteras y demás”.

Adicional a esto, el candidato a tomar la posición de Representante, recalcaba que tiene el respaldo y el apoyo de Carlos Molina, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, del representante Johnny Méndez y ciertamente, con la aceptación de Ricardo Llerandi. “Vamos fuerte, cuento con el endoso”.

El proceso para que se efectúe el puesto, será el lunes 9 de enero de 2017 en el que la Cámara de Representantes, acepta la renuncia de Ricardo Llerandi y puede exponer la vacante ante el gobernador para mencionar los posibles candidatos al puesto.

“Contando con Dios asumiré el puesto. Me siento honrado porque siento el respaldo del pueblo porque yo vengo a trabajar con el partido actual, el oponente, el independiente y demás. Me siento preparado, así que, estoy esperando para asumir esta gran responsabilidad”, culminó.