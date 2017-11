Poca planificación afecta residentes de égidas

Por: Gladys Guerra Arcelay

Luego del paso del huracán María por la Isla, uno de los temas que ha dejado mucho que desear y que parece no estarse manejando adecuadamente es el de los ancianos que viven en égidas y hogares de cuido. El problema concreto es que en muchos de estas residencias son administradas por entidades privadas no tomaron las medidas pertinentes en la preparación de un huracán categoría 5, como lo fue María y dejaron a su población totalmente desprovista de servicios básicos. Lo que obligó a los municipios a hacerse cargo de la situacion.

La falta de planificación ha sido tan extensa que a ocho semanas del paso del evento atmosférico todavía hay ancianos que no solo lidean con los efectos de la naturaleza, también sobreviven las carencias de servicios básicos que se supone suplan los administradores de estos centros en los que residen.

Para la Senadora Rossana López, quien fuera Procuradora de la Oficina de Edad Avanzada, dijo: “la situación le explotó en la cara a Vivienda”. Al explicar que aunque estas residencias, sobre todo las égidas, estén administradas por entes privados el Departamento de Vivienda es quien los certifica, y por lo tanto tiene una función de supervisar que los servicios se supone ofrezcan como se firma en los contratos y que las viviendas estén listas para cualquier eventualidad. “Todavía hoy en el COE (Centro Operaciones de Emergencias, ubicado en Miramar) Vivienda no ha enviado a nadie para que se encargue de este asunto”, reclamó.

Explicó la senadora que en la Isla existen 117 égidas en las que viven personas de edad avanzada que son independientes. Asímismo en el país hay 757 hogares de cuido asistido para personas de edad avanzada que necesitan de ayuda las 24 horas o que están encamados. Estos últimos los certifica el Departamento de la Familia, quien a juicio de la senadora tampoco ha hecho su trabajo de supervisión para verificar cómo están viviendo los ancianos y qué ayudas necesitan al momento.

López apuntó que en las visitas que ha llevado a cabo a estas residencias en distintos puntos de la Isla el factor común que impide que se den los servicios de manera adecuada es que los administradores no tenían un plan definido de cómo debían organizarse antes, durante y luego de la emergencia. Esto a pesar de que para ser certificadas tienen que someter estos planes a las agencias acreditadoras.

A juicio de la legisladora la falta de estos planes de contingencia fue lo que provocó y sigue provocando que los ancianos se queden solos en los hogares por que muchos de ellos no tienen electricidad ni planificaron para que les suplieran diesel suficiente para enfrentar la emergencia, por lo que no pueden mantener los generedores eléctricos encendidos por mucho tiempo. El problema que muchas de estas personas dependen de recibir terapias respiratorias o de tener un tanque de oxígeno para poder vivir. Otra situacion es que estos hogares se construyen como condominios, por lo que si se va la luz y no fuunciona la planta, los resientes que viven en pisos altos no pueden salir de sus apartamentos o utilizan las escaleras con mucha dificultad para poder llevar suministros a sus residencias.

López informó que ya sometió querellas a la Procuradoría del Envejeciente y que está esperando que vayan a inspeccionar los hogares y égidas para que tomen las acciones necesarias. Entre tanto, está preparando una legislación, que incluiría penalidades para los administradores de estos lugares, si no tienen claros cuales son los planes para manejo de emergencias de este tipo y si no hacen simulacros con los residentes para preparalos a enfrentar situaciones como las que se están dando.

López indicó que el Estado tiene que ser más proactivo en el monitoreo de estos lugares y obligarlos a que cumplan con ofrecer los servicios que están obligados a ofrecer. Esto no solo por la situación de emergencia que estamos viviendo, sino también porque “Puerto Rico es un país viejo. Tenemos sobre 800,000 personas que están en edad acanzada. Lo que representa un 11% de la población. Por lo que Puerto Rico se considera un país viejo. Y la gran concentración de estas personas se encuentran el área Oeste”, recalcó la senadora. Por lo que se prevee que más población requiera de los servicios de estas instituciones que no estuvieron preparadas para enfrentar la emergencia y que serán escenciales para ayudar a la población de la tercera edad de la Isla en un futuro cercano.