Piden abrir diálogo para evitar cierre de Colegio San José

Por: Kassandra Laracuente

“Públicamente, rogamos a nuestro Padre y Pastor, SER Monseñor Álvaro Corrada Del Río, nos conceda una audiencia para presentarle nuestro plan de trabajo. Confiados en la Providencia y con profundo espíritu eclesial deseamos hacer posible la permanencia del Colegio San José, el Monarca de Las Lomas”. Así lo manifestaron los miembros de la organización Save San José Inc. en carta difundida en medios de comunicación.

En una carta difunda a los medios de comunicación el S.E.R. Álvaro Corrada del Río, Obispo de la Diócesis de Mayagüez expuso los motivos por los cuales el Colegio San José fundado en 1930 en San Germán cesará funciones, este año. Por otra parte, la organización SAVE SAN JOSÉ, INC. realizó una rogativa el pasado sábado 18 de marzo, y planteó razones por las que el mismo debe permanecer abierto, además reiteró el “compromiso de ex alumnos y organizaciones de donar cuantiosas cantidades de dinero para mantener la Institución educativa abierta”.

En el inicio de su carta el Obispo de la Diócesis de Mayagüez, mencionó que “el pasado 28 de febrero de 2017, en reuniones sostenidas con miembros de la facultad, demás personal y con los padres de los estudiantes, se les explicó el impacto económico que ha sufrido el Colegio. Llevamos años tomando pasos claros y en evaluación. Lamentablemente nos encontramos ante la determinación de que económicamente no hay posibilidad para continuar las operaciones. Aun con pesar, me mantengo en la decisión del cierre del Colegio San José, efectivo el 30 de junio del año en curso, decisión que se toma con mucho dolor y empatía con la gente, con los padres, alumnos, exalumnos, maestros y demás personal de la Institución”.

“El Colegio San José, aun con los esfuerzos que se han realizado, se ha visto afectado por la crisis económica que atraviesa el país. Desde inicios del año 2000 la institución ha enfrentado bajas dramáticas en su matrícula.

Cabe destacar que en el año escolar 2000 – 2001 contábamos con una matrícula de 645 estudiantes. Sin embargo, tan reciente como en el mes de febrero 2017, nuestra matrícula es de 150 estudiantes, lo que representa un descenso de 76 %. Esta situación, mezclada con las bajas en el Censo Poblacional y la crisis económica que vivimos, nos lleva a tomar tan difícil decisión ya que hacen insostenibles el continuar operando”, agregó en el comunicado escrito.

Por otro lado, en una de las partes de su carta, el Obispo mencionó que “es importante hacer constar que al momento, no hemos recibido propuesta concreta de ningún grupo de interés en apoyar la Institución”. En respuesta Save San José Inc. sostuvo que a lo que hacemos constar que gran parte de la comunidad de San Germán, padres, madres y ex alumnos continúan dispuestos a presentar propuestas concretas a nuestra Diócesis para viabilizar la operación del Colegio “entre ellos: el Dr. John Fernández Van Cleve, Rector de la UPR- Mayagüez, el Dr. Arturo Márquez García y el Lcdo. Carlos Córdova Vélez, entre otros”.

Según expuesto en el comunicado, “la situación económica así como la baja en la matrícula han sido las razones que le llevaron a tomar la decisión del cierre del Colegio San José. Sin embargo, el desgaste que ha sufrido la matrícula ha sido la consecuencia directa de los ocho cambios de administración que ha sufrido el Colegio durante los pasados diez años. Las personas designadas por la Diócesis para dirigir la Institución desconocían su funcionamiento y tomaron decisiones desacertadas que afectaron adversamente al Colegio. Además, a partir del año 2014 la Diócesis tomó la decisión de desmantelar el PTA (Parents and Teachers Association), organismo que por décadas organizó las actividades de recaudación de fondos para apoyar el funcionamiento del Colegio.

Destacamos que a partir de agosto de 2016 la Sra. Magaly Álvarez fue nombrada directora y su gestión ha restaurado el clima institucional y la armonía de la familia del Colegio San José”.

Al momento, según nos comunicó el portavoz de la organización, están listos para llevarle la propuesta de sustentabilidad y viabilidad operacional del Colegio San José al SER Alvaro Corrada del Rio, “tan pronto nos conceda la cita, como hemos solicitado por medio de cartas y correos electrónicos. Estamos en espera de su llamado”.