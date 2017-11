Pescadores restablecen sus ventas y pérdidas luego de María

Por: Sujeily Ortíz Vázquez

Luego del paso un evento atmosférico como el huracán María son muchos los sectores que se ven afectados y al mismo tiempo beneficiados. Este es el caso de la pesca marina a nivel de toda la Isla.

El periódico Visión visitó el sector Puerto Real en Cabo Rojo donde pudimos conversar con varios pescadores quienes enfatizaron que para algunos pescadores el embate del huracán María les afecto en gran magnitud, pero para otros solo les ha beneficiado.

El movimiento marino, cambios en las corrientes y marejadas causadas por la llegada de María hace que muchos de los peces o incluso crustáceos marinos como la langosta salgan de su escondite en busca de otro lugar. También es el caso del carrucho; cuando se siente amenazado -en este caso por los fuertes movimientos causados por el huracán- tiende a enterrarse en la arena y para los pescadores es mucho más fácil encontrarlo.

Un empleado de la Pescadería Rosas en Cabo Rojo describe la pesca que han recogido después del huracán como una de las más preciosas. Recientemente salieron en búsqueda del pez Dorado y Marlín y no fue hasta llegar a Rincón que pudieron encontrar algunos de ellos. De igual forma mencionó que los que están saliendo bien de esta catástrofe son los pescadores buzos que llegan a las aguas profundas buscando su mejor captura.

Aunque la pesca es incierta, en cuestión de comercio el empleado asegura que se ha vendido más que en Semana Santa, ya que algunos restaurantes y familias han ido en busca de pescado fresco.

Cabe señalar que esta pescadería suplía alrededor de 62 restaurantes y hasta el día de hoy solamente suplen aproximadamente 20 de ellos, gracias a la merma del consumo esta pescadería local también sufrió grandes pérdidas debido a que muchos de esos lugares aún continúan sin operar.

Por otra parte, uno de los peces más buscado y consumido por el paladar boricua es el chillo y ahora mismo es uno de los más escasos.

“Desde que llego este huracán no sabemos dónde está ese pez, parece que se escondido”, dijo un hombre de 73 años, quien prefirió no ser identificado. Este se ha dedicado toda su vida a la pesca y así ha sustentado a su familia, pero ahora prefiere no salir a pescar porque “no se encuentra nada”. Este pescador se ha dedicado a la búsqueda del chillo luego de esta tormenta y comenta que antes podían recoger hasta ochenta libras de pescado, pero ahora solo encuentran unas veinticinco libras y eso es “poco”.

Aunque espera que el clima se estabilice pronto, explica que el gasto entre gasolina, carnada y tiempo provoca mucha más perdida de lo que puede ganarse vendiendo lo que pueda encontrar en el mar. Sin mencionar que para mantener fresco un pescado como el Chillo deben tenerlo a temperaturas frías y tanto la escasez de hielo como la falta de electricidad imposibilitan este proceso.

Otros pueblos de la Isla como Rincón y Aguadilla, están sufriendo la misma situación. Esa zona recibió un impacto mayor de la marejada ciclónica ha hecho que los peces no vuelvan a salir.

Para el propietario de la pescadería Rosas, Elliot Rivera; localizada también en ese sector, menciona que luego del huracán María ha tenido que viajar a San Juan constantemente para suplir pescado fresco a los restaurantes de esa área. De igual forma ha mermado la compra de algunos de sus clientes locales como lo son los restaurantes de Joyuda, quienes sufrieron daños graves luego del huracán.

“San Juan están comiendo pescado gracias al oeste”, ratificó Rivera.

Cabe señalar que tan reciente como esta semana el Secretario de Agricultura, Carlos Flores visitó varias de las villas pesqueras alrededor de toda la Isla para orientar sobre las ayudas que podrían recibir los pescaderos que sufrieron pérdidas por los estragos del huracán María. Haciendo hincapié en restablecer con prontitud los negocios locales y el sector agrícola; de esa manera se espera un aumento en la economía local.