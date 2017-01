Panawest ofrecerá variedad de productos de pana

Por: Kassandra Laracuente

Bajo el lema: ‘todos somos panas’, el ingeniero Juan Carlos Rodríguez recién egresado de maestría en Ingeniería Industrial del Colegio de Mayagüez, vislumbra iniciar con la primera cosecha de pana del año a finales de enero donde comenzará una producción masiva, “con muchas libras del producto”.

Por otra parte, el nombre de la empresa Wonderen’s Foods, es el nombre de su abuela Milagros en holandés, “siempre quise llamar a la empresa con el nombre de mi abuela porque cada vez que pienso en pana pienso en ella; fue quien me sirvió el típico plato de pana con bacalao”, dijo Rodríguez.

¿Cómo surge Panawest?

“La idea y el sueño se originó en el 2013, ya yo venía con la idea de tener mi propia empresa, por todas estas noticias sobre la falta de empleo. Gracias a esas noticias yo dije: yo quiero aportar mi granito de arena en Puerto Rico y ayudar en la creación de empleos para ayudar a la comunidad”, expresó el joven ingeniero.

“Básicamente empecé todo esto investigando sobre el cultivo de pana. Durante el camino, cuando empecé a desarrollar los productos nuevos, le dije a algunas amistades para que me ayudaran y empezaron a fabricar las muestras y así me daba un poquito más de tiempo para llevar las muestras hacia los restaurantes y cafeterías”, agregó.

Por otro lado, cabe destacar que aunque el nombre de la empresa es Wonderen’s Foods, el nombre comercial del producto es Panawest.

Fusión de Ingeniería Industrial e industria de alimentos

“En 2013 cursé unos proyectos en el Depto. de Ciencias de Alimentos, ahí me enamoré y me apasioné de la industria de alimentos y empecé a combinar mis clases de Ingeniería Industrial con las clases de ciencias de alimentos, para esa fecha también comiendo con amistades en distintos restaurantes me di cuenta que había una falta de accesibilidad para el fruto de la pana. A muchos nos gusta en tostones, pero estaba viendo que no estaba llegando a los restaurantes o supermercados como debía, aunque había una demanda real para ellos. Al puertorriqueño le gusta mucho, sin embargo no lo vemos tan a menudo en ese mercado”, explicó Rodríguez.

De proyecto Capstone a comercio

Por otra parte Rodríguez mencionó: “me di la tarea desde el 2014 a desarrollar el producto como parte de mi proyecto Capstone de ingeniería industrial que fue cuando me gradué de bachillerato y en eso conocí gente que tenían arboles de panas. Entre ellos conocí uno de aquí del área oeste que tiene 6 cuerdas que son alrededor de 300 y pico de arbolitos”.

“Para el desarrollo de mi producto comencé a comprarle las panas a ellos. Poco a poco la idea fue cambiando y en vez de hacer una finca de panas. Nosotros concentrarnos en la manufactura”, mencionó el comerciante.

Al día de hoy contamos con más de una docena de agricultores, alrededor de más 600 árboles de pana, ya produciendo 2,000 árboles de pana en desarrollo y contamos con un plan para sembrar los 3,000 árboles de pana ahora en el 2017 junto a esos agricultores.

“El producto que estamos mostrando son las ‘french fries’ de panas o las ‘pana fries’, sería como papitas fritas congeladas de panas”.

Llamado a que se vea en la pana otros productos

“A la misma vez me gustaría que el puertorriqueño y el agricultor vea en la pana otros productos. No tan solo mejorar la economía si no la seguridad alimentaria”, afirmó el ingeniero industrial.

Bajo el lema de nosotros: “Todos somos panas”, tanto a los agricultores como al consumidor iremos educando al consumidor sobre este cultivo. Como en E. U tienen su propia papa, nosotros podemos tener nuestra propia papa o sea ‘la pana’, añadió. Para más info. pueden encontrar la página en Facebook como: Wonderen’s Foods.