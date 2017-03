Organización se mueve tras ‘informes escondidos del gobierno’

Por: Pamela Hernández Cabiya

El licenciado Iván Rivera, es el portavoz de la organización sin fines de lucro: “Transparencia en las Finanzas Gubernamentales” comenzada el año pasado por la inquietud de la deuda impagable del gobierno de Puerto Rico. “Comenzamos analizar y a estudiar los distintos aspectos que componen a deuda de Puerto Rico de $70 mil millones de dólares. Esta deuda se compone de distintas partidas, alrededor de 17 u 18 partidas. Son distintas reglas de juego y procesos jurídicos que le aplican a cada una de ellas. En la organización hay abogados, incluso retirados del gobierno que están mano a mano con nosotros y conocen la operación gubernamental”.

“Con todo esto de la Junta de Control Fiscal, el cambio de gobierno, y demás, hemos decidido organizarnos para de alguna manera intervenir directamente la discusión pública y aportar con el gobierno en el análisis de la deuda de Puerto Rico y cuales son los distintos caminos o vías que se pueden tomar en el futuro”.

El licenciado explicó que las razones por las cuales el gobierno no muestra informes oficiales: “A parte de no mostrar documentos, no estamos claros de cual es el razonamiento del gobierno en la toma de decisiones. Aquí por ejemplo, se está presentando un Plan Fiscal, donde el pasado gobernador, Alejandro García Padilla de alguna manera había puesto la Ley de Moratoria, incumplió por parte de la deuda del gobierno y afectaba de alguna manera los beneficios esenciales, pero nunca nos explicamos cual era el razonamiento porque por ejemplo con una partida tan grande como lo es COFINA, siguen saliendo todos los años de manera interrumpida $700 millones de dólares de lo que son los impuestos que todos los puertorriqueños pagamos cuando consumimos. Esa cantidad de dinero, la mayor parte se está yendo automáticamente a atender esta estructura de COFINA; que en nuestro análisis es una estructura inconstitucional porque choca con el planteamiento que en el momento que llegan los recaudos del estado, hay un orden prelación que se debe observar conforme como lo establece la Constitución de Puerto Rico”, reaccionó indignado.

A raíz de lo explicado se estan afectando servicios esenciales del país como lo es el mantenimiento de las carreteras, asuntos educativos, incluyendo el impacto a la Universidad de Puerto Rico.

“Un ejemplo de estos son las carreteras que comprenden de Quebradillas a Manatí, sabemos como están las condiciones de las carreteras en esos pueblos. Dentro del mismo esta el recinto universitario de Arecibo, de Aguadilla y Utuado que son parte del mismo. El impacto que se recibe por el Gobierno en no darle la atención a cosas tan escenciales, como el mantenimiento de las carreteras en el caso de Arecibo, donde la Autoridad de Carreteras no tiene el dinero para darle mantenimiento ni las reparaciones necesarias para los ciudadanos de Arecibo y los visitantes de la región causa una desinformación y un caos ciertamente”, culminó el portavoz de la organización.

Por ende, el licenciado dice seguir trabajando para poder darle la mejor calidad al pueblo puertorriqueños y que de la misma manera se puedan auto educar con lo que pasa diariamente en el país; y así sacar a la luz los informes que han estado evitando mostrar al pueblo.