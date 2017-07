Opinión Política

Peter Muller

UN DIFUNTO DE FIESTA

El liderato popular se ha empeñado en celebrar la fallida y desacreditada constitución del Estado Libre Asociado. Sabemos por los fallos judiciales que el ELA fue el engaño y la tomadura de pelo más grande que les hayan hecho a los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Un engaño que fue orquestado y dirigido por líderes populares e independentistas de la época de los años 50 con el consentimiento de los gringos.

No vayan a creer que esta criaturita fue concebida solo por Muñoz Marín y sus aliados locales, quienes más culpa tienen son los que con su consentimiento crearon el falso sistema de gobierno para hacerle creer a los isleños que le estaban permitiendo gobernarse y tomar sus propias decisiones. Ahora que se ha descubierto la realidad política, social y económica de los que quedan en esta isla en periodo de extinción por el éxodo masivo que viene atravesando hacia a la gran nación americana, hemos podido percatarnos que el propósito durante todos las diferentes épocas ha sido vaciar la isla cada 50 años para que la economía de los estados siga creciendo como lo es el caso de la Florida.

Los americanos han sido unos canallas hasta con su propia raza. En los años 20 no querían que las mujeres tuvieran igualdad y que no votaran en los comicios electorales. La valentía y el orgullo de la mujer se impusieron al igual que el de los negros que lograron la mayoría de sus objetivos dejando sangre derramada por su paso hacia los derechos civiles que lucharon y lograron con mucho dolor. Yo quisiera que los puertorriqueños pusiéramos fin a esta mal lograda constitución del ELA, siquiera por dignidad. Pero nunca hemos querido salir del cuidado de nuestros propios verdugos.

No quiero sonar anti-americano, lo que deseo es dejar meridianamente claro es que estos verdugos han utilizado este pueblo para ir a defender su democracia en los diferentes conflictos bélicos, guerras que han desaparecido parte de nuestra raza, ¿guerras en beneficio de quién? No es justo que estemos disponibles obligatoriamente para enfrentarnos a la muerte y que no quieran correspondernos con igualdad de beneficios como ciudadanos americanos.

Por lo visto los beneficios son para los gringos y lo que sobre para nosotros. Sigan descansando en paz celebrando lo que nunca existió. RIP ELA.

Charlie Hernández

FILANTROPÍA CON LO AJENO

Soy el primero en aplaudir la unión apolítica de voluntades en la búsqueda del bien común, pero también soy el primero en criticar la hipócrita agenda del que pretende vestirse de filántropo donando lo ajeno. Así, el presidente Trump está bajo investigación de las autoridades por levantar fondos privados de terceros para hacer donativos caritativos a su nombre y en el proceso recibir beneficios personales del esquema. Ese es el caso clásico del que quiere indulgencias con escapularios ajenos. Hasta hace poco pensé que eso no ocurría en Puerto Rico. Me equivoqué.

Recientemente, la primera dama de Puerto Rico inició una campaña para pedir a la ciudadanía que aportara materiales escolares para ser distribuidos entre los niños necesitados del país. Eso, igual que la paz mundial, suena maravilloso. El primer problema es que ya los ciudadanos, con sus contribuciones aportan, y mucho, para que el gobierno tenga los recursos necesarios para poder distribuir materiales escolares a los niños que carezcan de ellos.

Para colmo, esta administración eliminó cientos de escuelas con el pretexto de que con eso lograrían economías para un sistema educativo con recursos y eficiencia. ¿Dónde quedó esa retórica? Tal vez si esas economías no las hubieran gastado en el sueldo de la Secretaria de Educación, y otras tantas tonterías, habría dinero para los materiales necesarios.

En su esfuerzo “filantrópico” reclutó, entre otros, a las pasadas primeras damas del país. Felicito a Piti Gándara y a Wilma Pastrana por su buena fe y desprendimiento al participar en esa campaña. Me pregunto cómo se sintieron recordando que el mismo PNP se burlaba de ellas y obstaculizaron los trabajos que hicieron para promover los programas “Lee y Sueña” o los “Huertos Urbanos”. También me pregunto cómo se sintieron sabiendo que ni Luce Vela ni Maga Nevares respaldaron sus iniciativas de ayuda social. Such is life. Bueno saber que unos no son iguales a los otros y recordar que la suma de dos males no hace un bien.

Hoy el país se pregunta si realmente esa campaña tiene fines filantrópicos desprendidos o es un esfuerzo político partidista pago con fondos públicos para levantar la imagen de un gobierno que nos ha inundado de impuestos y cargas onerosas.

¿Qué usted cree?…Ciertamente, el regalo del bultito azul y blanco con el logo de la Fortaleza (pago con fondos públicos de todos los puertorriqueños) nos ayuda a contestar la pregunta. Parece que Trump se mudó a Puerto Rico.

Rafael Cancel Miranda

MÁS ALLÁ DE LOS FALSOS ANUNCIOS

En días recientes me topé en el Canal 6 WIPR-TV con uno de los anuncios del Partido Nuevo Progresista (PNP) para promover la entrega de la patria a los anglosajones. En el anuncio se presentaba un pequeño grupo de jóvenes soldados puertorriqueños destacados en un base militar estadounidense en un país extranjero. En la parte inferior de la pantalla decía que “servían a su nación”. Esto es una falsedad pues el mismo Congreso estadounidense define a Puerto Rico no como parte de su nación, sino como una propiedad, lo cual significa que esos jóvenes soldados no estaban sirviendo a su nación, sino a sus amos y señores.

También se decía en el anuncio que “la anexión es la igualdad”, lo que es un engaño más. Si no, pregúnteles a los afroestadounidenses, los mexicanos y a los mismos puertorriqueños que se han visto obligados a vivir en los Estados Unidos, bajo la llamada “estadidad”. Y pregúntenle a los millones de estadounidenses, entre ellos blancos, que viven bajo el nivel de pobreza, sin acceso a servicios médicos y otros servicios básicos. ¿Sabían ustedes que recientemente echaron de un restaurante a un grupo de 25 afroestadounidenses porque una clienta blanca dijo sentirse “incómoda” ante la presencia de “tantos negros” en el local? ¡Vaya igualdad! Y la juez negra musulmana del Tribunal Supremo de Nueva York que apareció muerta en el río Hudson, ¿no les parece extraño? Esta muerte coincidió con el asesinato de otro juez negro frente a su casa en otra ciudad estadounidense.

En el anuncio antes mencionado se dice que bajo la estadidad nos uniríamos en fraternal abrazo con nuestros “conciudadanos” del norte. Parece que quienes eso dicen no leyeron la reacción de sus “conciudadanos” estadounidenses a los intentos de los anexionista de limosnear la estadidad para Puerto Rico. No sabían qué más insultos proferir contra los puertorriqueños en la prensa estadounidense.

Abramos los ojos, mi gente. No nos dejemos seguir engañando por los gringos y los agringaos. No hay otra manera de darnos a respetar que saliendo de la esclavitud colonial y convirtiéndonos en un país libre y soberano para que podamos decidir por nosotros mismos nuestro destino.