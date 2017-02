‘Opinión parcialmente adversa’ del Contralor al Municipio de Guánica

Por: Kassandra Laracuente

En el segundo informe de auditoría (M-17-21), publicado el pasado 25 de enero por la Oficina del Contralor de P.R., se incluyen 6 hallazgos con opinión ‘parcialmente adversa’ hacia la actual administración municipal del alcalde Santos “Papichy” Seda, además a funcionarios de la Oficina de Finanzas y auditoría del municipio de Guánica.

Según dicho informe por la contralor, Yasmín M. Valdivieso y cito, en la pág. 4: “Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación relacionadas con el atraso en el pago de deudas a agencias gubernamentales; pago de intereses, penalidades y recargos por remesar tardíamente retenciones y aportaciones; y embargo de fondos por demora en remitir las remesas al Seguro Social Federal”.

Por otra parte, el borrador de informes, se sometió para comentarios al alcalde Seda y al exalcalde Martín Vargas; el último, nunca contestó.

Hallazgos:

• Atraso en el pago de deudas a agencias gubernamentales; pago de intereses, penalidades y recargos por remesar tardíamente retenciones y aportaciones; y embargo de fondos por demora en remitir las remesas al Seguro Social Federal.

En septiembre 2014, el IRS, mediante transferencia electrónica, ejecutó un embargo por $264,947 a siete cuentas bancarias del Municipio por no remesar al Seguro Social Federal las retenciones efectuadas a los empleados. Las cuentas bancarias afectadas fueron: Fondos Especiales ($117,557); IVU ($47,541); Depto. del Trabajo y Recursos Humanos ($25,541); Cuenta 911 ($27,650); Programa Edward Byrne Justice ($15,886); Programa Soluciones de Emergencia ($14,771); y Centro Cuidado Diurno ($16,001).

• De marzo 2007 a mayo 2015, los directores de Finanzas en funciones transfirieron, contrario a la Ley y en calidad de préstamo, $1,574,252 de las cuentas Fondos Especiales ($1,399,252) y Mejoras Permanentes ($175,000) a la Cuenta Corriente. Los fondos transferidos se utilizaron para cubrir gastos operacionales. Al 30 de junio de 2015, quedaban por reintegrar $1,327,452.

• Gasto innecesario en la contratación de servicios profesionales.

En julio 2014, el Alcalde otorgó un contrato de servicios profesionales por $16,990 a un contratista para que realizara una auditoría operacional del Departamento de Finanzas, al mismo tiempo que se realizaba dicha auditoría por parte del la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

• Deficiencias relacionadas con conciliaciones bancarias, informes y registros fiscales.

El examen de 25 cheques de la Cuenta Corriente por $108,527 anotados en el Registro de Cheques, reveló que: 1) En 19 cheques (76%) por $103,412 no se incluyó la información de las personas que recibieron los mismos. 2) En 18 cheques (72%) por $77,977 no se indicó el nombre de las personas que los recibieron. 3) En 4 cheques (16%) por $3,657 no se incluyó la fecha en que se entregaron. 4) En 2 cheques (8%) por $4,520 no se indicó si estos se recogieron personalmente o si se enviaron por correo.

• Recaudos no depositados, deficiencias relacionadas con las recaudaciones, y documentos no encontrados.

La falta de controles y de supervisión de recaudación propició la pérdida de $1,377, de recursos necesarios para atender las necesidades del Municipio. Debido a la falta de supervisión y de controles, no se pudo adjudicar responsabilidad por los fondos no depositados.

• Además, de recursos económicos inactivos en fondos especiales por períodos prolongados a más de 12 meses.

Al momento del cierre de esta edición, nos comunicamos y el alcalde Seda, no ha emitido reacciones, en adición a las que se incluyen en la redacción final de informe que fueron contestadas el 3 de noviembre de 2016. Para accesar al informe en internet: www.ocpr.gov.pr.