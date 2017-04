Oficina del Distrito 19 ofrecerá servicios en Mayagüez

Por: Kassandra Laracuente

La representante novoprogresista por el Distrito 19, Maricarmen Mas (Mayagüez- San Germán), en compañía del representante popular del Distrito 20, Carlos Bianchi y del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez inauguraron la nueva oficina de Distrito de Mas ubicada en el Edificio Villa Capitán II en Mayagüez “para acercar a los constituyentes del Distrito”.

Por su parte, el Presidente Cameral, expresó “que con esta oficina, una oficina de Distrito se va a permitir el contacto de Maricarmen con sus constituyentes, atendiendo sus necesidades aquí. Muchas veces las personas dicen: ¿para qué abrir una oficina de Distrito? Pero imagínense ustedes a la gente de San Germán de Rosario o de Mayagüez tener que ir al Capitolio en San Juan para ofrecerle servicios. El mismo caso pasaría con Carlos Bianchi que tiene su oficina en Hormigueros y así evitan que la gente de Hormigueros, Cabo Rojo y San Germán tengan que ir al Capitolio”, sostuvo.

Según Méndez, la oficina de servicio de los legisladores de distrito lo que hacen es acercar al pueblo a sus legisladores. “Llevo 12 años como legislador de distrito y he mantenido la oficina abierta, lo que me ha permitido tener ese contacto más que nada con residentes de Vieques y Culebra que no tienen que ir hasta el Capitolio a buscar ese servicio”.

“Es importante destacar que esta oficina de servicio es para impulsar el desarrollo económico del oeste. Es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que desde aquí, vamos a estar escuchando la necesidad de todos y para eso estamos aquí, para eso hemos abierto dichas facilidades y con dicho orgullo los vamos a atender en estas oficinas”, apuntó Mas.

Por otro lado, dentro de las oficinas de los legisladores de la región, Méndez mencionó: al legislador José ‘Che’ Pérez en Aguada que tiene una oficina que de igual forma consta con una oficina de la Cámara de Representantes, donde se da el proceso de vistas públicas allí. Nosotros acercamos el proceso legislativo al área oeste. Manteniendo una oficina que había abierto el pasado Presidente de la Cámara. Tenemos esta y el legislador Carlos Bianchi tendrá la inauguración de oficina de Distrito en Hormigueros próximamente.

“Todos los representantes que quieran abrir una oficina de Distrito nosotros los vamos a apoyar, pero ellos están conscientes de que ese pago de esa oficina sale de su presupuesto funcional, así que no es un incremento que tienen a su presupuesto”, agregó.

En cuanto a la corroboración si en efecto las oficinas serán efectivas en cuanto a su servicio, Méndez dijo que esos doce años, “he atendido a más de 50 mil personas en mi oficina de Distrito y está totalmente documentado. Hace dos semanas llegué a mi Distrito a las 8:30 p.m. el día que es para atender público, se atiende público todo el día”.

Por otra parte, la inversión del montaje de la oficina “con el presupuesto de presidencia, no cuesta más de $1,500 dólares mensuales y contará con personal de la región”, informó la representante del Distrito 19.

“La pregunta sería ¿Cuánto le costaría a una persona de Rosario ir al Capitolio? ¿Cuánto le costaría a una persona del Maní ir al Capitolio?”, cuestionó el presidente cameral haciendo alusión a que el costo sería mayor.

“Lo importante de esto es que sepan que estamos aquí, que estamos cerca de ellos que los vamos a escuchar, que no tienen que ir al mármol como dijo el compañero y Presidente de la Cámara. Los vamos a atender aquí con mucho gusto y el personal de esta oficina tiene el mismo compromiso o más del que yo tengo, y yo sé que aquí le vamos a dar un buen servicio al Distrito, a Mayagüez, a San Germán y a los compañeros y constituyentes que quieran llegar aquí. Aquí los vamos a atender con mucho gusto y la Comisión para el Desarrollo integrado del Oeste continúa en Aguada”, puntualizó Mas.