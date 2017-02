Oeste estrena nuevas facilidades de Desarrollo Empresarial para la mujer

Por: Kassandra Laracuente

Tras quedar inaugurado el 27 de enero, el Centro Empresarial para la Mujer de la Fundación Sila M. Calderón (CEM), en Mayagüez, las mujeres de la población de la región oeste podrán beneficiarse de los servicios que ha estado y continuará ofreciendo dicha entidad.

Para la presidenta de la Junta de Directores del Centro para Puerto Rico y la Fundación (que lleva su nombre); la exgobernadora Sila M. Calderón, “el requisito para estos cursos empresariales que están dirigidos a la mujer, es ser una persona de escasos recursos con una idea para un negocio o un negocio que ya está empezando, pero que necesita fortalecerse ó; ser una persona que aunque no sea de una comunidad de escasos recursos, está desempleada y tiene una idea o está empezando una idea de un negocio, (esa es la prioridad y el enfoque), los dos grupos de mujeres”.

“Antes de que estuviera este Centro ya habíamos graduado mujeres de la región, además de líderes comunitarios y jóvenes, que no se limita especialmente para mujeres”, especificó. Por otro lado, actualmente la Fundación brinda servicios a 74 de los 78 municipios y próximamente según indicó la exgobernadora estarán en Vieques.

Por su parte, para el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez: “el País ha ido entendiendo que la mayoría de los empleos, no lo generan las grandes empresas si no, las pequeñas empresas, prácticamente ese capital se queda en nuestra economía. Pero creo que en el caso específico de la mujer, para Mayagüez es beneficioso, ya que el área oeste fue fundamental. La mano de obra de nuestros talleres de costura en un momento determinado sostenían la economía de esta zona, yo creo que la mujer tiene una capacidad empresarial y con el apoyo de esta fundación los esfuerzos que sigamos haciendo los municipios esperamos que esta iniciativa siga desarrollando empresas”.

“Con la inauguración de este nuevo centro, la Administración Federal de Pequeños Negocios reafirma su compromiso con el desarrollo de pequeños negocios pertenecientes a mujeres”, dijo la directora del Distrito de SBA, Yvette T. Collazo.

“Al establecer el Centro Empresarial para la Mujer en Mayagüez, junto a la Fundación Sila M. Calderón, ampliamos el alcance de los programas, servicios y recursos disponibles para empresarias existentes y potenciales en el área oeste de Puerto Rico. Este logro es el resultado de esfuerzos que sabemos redundarán en mayores oportunidades de empleos y el crecimiento económico de nuestra isla”, agregó Collazo.

Cabe destacar que el Centro es auspiciado en parte por un acuerdo cooperativo con el SBA y por la Fundación Sila M. Calderón, la cual ofrece servicios de apoyo, capacitación y consejería empresarial a mujeres de la región oeste de Puerto Rico que deseen desarrollar o fortalecer un negocio.

Asimismo la región oeste de la isla es beneficiada con personal experimentado y un acervo de colaboradores que enriquecerán su agenda programática, pues el CEM cuenta con un Consejo Asesor compuesto por cinco profesionales destacados que contribuyen al desarrollo económico de Puerto Rico desde su particular especialidad.

Para más información sobre los programas y recursos disponibles puede llamar al: (787) 805-4500 o visite: www.centroempresarialparalamujer.org.