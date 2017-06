Nuevos arbitrios se avecinan a algunos comerciantes yaucanos

Por: Kassandra Laracuente

En entrevista con Visión el alcalde de Yauco, Ángel “Luigi” Torres Ortíz (PNP), expresó que aunque comenzó en enero bajándose el sueldo, al igual que los demás municipios por “la pérdida de las remesas del CRIM ha tenido que prevenir” y su nuevo año fiscal comenzó con $11.9 millones, con una reducción de $1.1 millones de dólares; a esto se suma arbitrios que se impondrán a algunos comerciantes.

Adicional a dicha medidas “Luigi” dijo, haber reducido en un 25 por ciento los gastos en combustible; lo que representa $186 mil dólares y bajar el gasto en consumo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), $27 mil dólares; cerrando contadores de facilidades que no se utilizan con frecuencia; también trabaja en la reducción de empleados irregulares, contratados por servicios profesionales.

Arbitrios efectivos desde el 1ero de julio

Por otra parte, el alcalde yaucano, declaró que tomará tres medidas inicialmente para recolectar $650 mil dólares pese al más de 1 millón de dólares que le retiró el Gobierno Central por lo que “desde el 1ero de julio habrá una tarifa fija para los negocios ambulantes de $300 dólares; lo que representaría $160 mil dólares de ingreso anual”.

A preguntas de este Semanario, sobre si se le aplicará el cargo fijo a todo comerciante que opere ambulantemente independientemente del producto o servicio; contestó que “estarán exentos solamente los vianderos los que pagarán $100 dólares solamente”.

“De septiembre a octubre, se espera un nuevo arbitrio para cerca de 45 establecimientos identificados que generen sobre el millón y será un 35% de la patente por volumen, lo que representaría una inyección anual de $300 mil a $400 mil dólares”, agregó Luigi.

La explicación que el alcalde yaucano dio para este arbitrio además de buscar los fondos que le quitaron del Gobierno Central es “para hacerle justicia a los medianos comerciantes; así también aportan los que menos carga tienen y los que más generan”.

Habría que esperar un proceso de Vistas Públicas luego de que el Alcalde le presente el proyecto a su legislatura municipal para corroborar si hay algún tipo de enmienda o cambio en el mismo.

De otro lado, en cuanto a los servicios esenciales, en particular el recogido y depósito de desperdicios sólidos, el municipio no tiene que pagar por el recogido, porque es un intercambio que hacen con la compañía que administra para que no les cobre por dicho servicio, en el cual depositan 12 municipios adicionales.

Si continúa la tendencia, ya la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas), dio una orden de cierre parcial para el vertedero, pero la realidad es que el municipio tiene de 7 a 8 meses para que llegue el endoso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para que puedan abrir cuatro celdas que “en conjunto con el reciclaje de Yauco y los demás municipios representaría aproximadamente 28 años de vida útil”, por lo que deben hacer las gestiones a la mayor brevedad para que no se queden un lapso de tiempo y tengan que pagar por el recogido de basura.

A meses de ser Alcalde

“La experiencia ha sido gratificante…la realidad es que sinceramente no era lo que esperábamos cuando estuvimos en las vistas de transición y la situación fiscal se agravó con el retiro de la remesa del CRIM, pero estamos confiados y nos sentimos satisfechos con el Centro de Servicio Integrado y rehabilitación de carreteras”, culminó diciendo el alcalde yaucano.