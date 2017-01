“No quiero que los residenciales se sigan viendo como pocillos criminales”

Por: Kassandra Laracuente

El designado secretario del Departamento de Vivienda, licenciado Fernando Gil Enseñat, 39 y natural de Mayagüez augura cambios permanentes durante su periodo en función como principal al mando de la agencia; enfocándose en la educación e identificación de necesidades particularmente de los residenciales públicos del país, entre otros asuntos que discutió.

“Nosotros vamos a tener programas para empoderar en los residenciales y movernos, para que no dependan tanto. Esa no es la visión, que creé yo, esa es la visión de HUD, aseguró Gil Enseñat.

“Hay que evaluar la condición social, cambiar los paradigmas, por otra parte, hay que identificar el problema social, las fortalezas porque si por ejemplo en un residencial lo que les gusta es el baile y se les lleva un programa de deportes, de nada sirve, más allá de un número hay que hacer un estudio de necesidades”, resaltó el Títular. Vivienda Asequible a la clase trabajadora

Por otro lado, el Secretario de Vivienda comunicó que existen proyectos que creó Vivienda Pública, como ‘Casa Mía’ , donde las personas de clase media podrán escoger dentro de un inventario, viviendas que se ajusten a su presupuesto”.

Además, el licenciado Gil Enseñat, mencionó que hay casas y propiedades en activos de la antigua CRUV, donde se trabaja liquidación. Por ejemplo se trabajaran parcelas de terreno, involucrando algún desarrollador que quiera unirse.

Vivienda para envejecientes y estudiantes universitarios

En otros temas, el licenciado comentó que no es tan sólo la necesidad enfocada en los residenciales públicos, porque hay un alza en la población de personas de la tercera edad que se trabajaría en un ‘Programa de Égida’, “ya que se ha comprobado científicamente que personas de la tercera edad son 20 por ciento más pobres que la mediana de la población en Puerto Rico. Por lo que hay que trabajar para cualificarlos por la Ley 173 donde hay fondos bien monitoreados, por eso se mencionaba hace unos meses la legislación de los $400 dólares de los viejitos”.

“También como parte del Plan para Puerto Rico del gobernador está creado el ‘uniacceso’, donde se espera brindarle a los estudiantes facilidades de vivienda siempre y cuando tengan aprovechamiento académico y demuestren tener necesidad económica”, aseveró Gil Enseñat.

“Al momento los jóvenes en su mayoría menores de edad tendrían que recurrir a un notario para la emancipación para beneficiarse de Vivienda Pública (aclarando, que no son residenciales) si no sería un dinero federal particular asignado para este uso, además de un ‘voucher’ de Sección 8 porque hay otros proyectos”, agregó.

Incluso se contempla que dentro de las égidas, de igual forma, se podría hacer un plan donde los jóvenes que puedan vivir ahí, compartan o realicen algún tipo de labor comunitaria con el fin de concienciar estrechando lazos.

Impacto a los niños mediante educación

“Aún estamos considerando, no está concretizado; el realizar torneos con jugadores de grandes ligas en los residenciales. Si uno habilita un parque de pelota en un residencial que les interese practicar este deporte, estamos llevando recreación y historias de superación; el enfocarme en la educación temprana no está basado en un capricho, la educación temprana se mide en el tercer grado, ese 85% de probabilidad se revierte y creamos autogestión en nuestros niños, sostuvo.