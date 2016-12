Niños y adolescentes necesitan hogares de crianza

Por: Kassandra Laracuente

Si bien es cierto, que la cantidad de menores (hasta los 21 años), con custodia permanente por parte del Depto. De la Familia es de 326, en la región oeste sólo hay 36 hogares certificados; lo que significa que los menores están distribuidos en distintas instituciones por toda la Isla, por eso la agencia solicita a la comunidad: “que se orienten y regalen amor esta navidad”.

“El Depto. de la Familia, a partir de los años ha hecho campañas de reclutamiento, pero ha sido poca la participación de los hogares temporeros. Bajo la Ley 246 se busca algún familiar y de no haber, se busca alguna persona de la comunidad u interesado, pero son pocos los ‘hogares puros’, que puedan recibir cualquier tipo de menor que no tengan lazo familiar y que sean de cualquier edad”, manifestó Idelmarie Santiago, directora asociada de ADFAN.

“A parte del conocimiento, hay temor de la población porque desconocen tal vez los requerimientos. Entiendo que es temor a la responsabilidad, porque es un proceso continuo de información y de interés de la población para que se de esta oportunidad. Y una vez ellos conocen, no es solamente que tengan un niño de la agencia en su familia, muchos hogares también tienen niños propios, ya sean hijos o nietos y se dan la oportunidad para que este otro niño forme parte de su familia”, agregó.

Por otra parte, José Crespo Maysonet, supervisor de Trabajo Social expresó qué: “en cuestión de número hay 13 hogares familiares, 17 que son particulares (puros) y cuatro hogares terapéuticos”.

“En esta época navideña, hay menores que son custodias permanentes y siempre hay aquellos niños que quieren mantener lazos familiares o aquellos que pueden regresar a sus hogares cuando papá o mamá se rehabilitan, en esta época es bien triste que la mayoría de estos niños, no estén ubicados cerca de sus padres para que se pueda dar la relación con más efectividad. Por otro lado, el hogar idóneo, para que este niño esté mientras sus padres completan el protocolo es otra familia típica con ese lazo. Porque también tenemos a las instituciones, que no son malas sino todo lo contrario, pero estamos fomentando que los niños no se institucionalicen sino que se críen en un ambiente de hogar y de familia, para que estén ahí y puedan regresar luego con su familia, pero lamentablemente los hogares que certifican últimamente son para niños ya de edad prescolar y no para los adolescentes”, reveló Santiago.

El director regional de Mayagüez, Edwin Pagán, recalcó, “son muy pocos hogares de crianza para una población de 326 menores, y nosotros atendemos los pueblos de: Añasco, Mayagüez, Maricao, Hormigueros, Sabana Grande, San Germán y Guánica; aunque la gran mayoría son de Mayagüez”.

Llamado a hogares a que acepten el reto

Por otra parte, Crespo compartió que “nuestros niños son iguales que todos los demás, hay muchos niños con mucho potencial para salir adelante en la vida, niños con condiciones como cualquier otro y tenemos hogares que aceptan el reto”.

“A veces desconocen las subvenciones por edad para cubrir los gastos, además del PAN para cubrir los gastos de los menores”, añadió.

“Hay que llamar a las personas a que abran su corazón y un espacio para que ayuden a los más necesitados. En el Departamento no damos abastos para atenderlos a todos, necesitamos hogares de crianza en el área de Mayagüez que quieran aceptar a jóvenes universitarios, para sacar el mejor provecho a lo poco o a lo mucho que podamos brindar”, puntualizó Santiago.

Para más info. se pueden comunicar al (787) 834-3030 Ext. 8138 o 8160. Ofic. del Director: (787) 833-6015 o ir a las oficinas locales por municipio.