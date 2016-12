Niños trovadores continúan tradición en Mayagüez

Por: Kassandra Laracuente

Aunque para algunos, la trova es sinónimo de “música navideña”, la realidad es que este género que es parte de la tradición puertorriqueña, es “música de todo el año”, es por ello que la Escuela de Trova del Municipio de Mayagüez (del programa de Bellas Artes del Depto. de Arte y Cultura) a cargo del director, Jerry Rodríguez fomenta y educa a niños y jóvenes con el fin de lograr la improvisación en sus alumnos.

Cabe destacar que el grupo se compone de 14 estudiantes; donde el más pequeño tiene 5 años y el mayor tiene 17, todos de escuelas públicas o privadas locales de Mayagüez.

Incursión en el mundo de la trova

“Yo empecé de 11 años y tengo 59, llevo 48 años en la trova, pero como recurso en el municipio estoy desde el 2006. El fin principal es enseñar la improvisación y el amor a nuestra música a nuestros niños, para cuando lleguen a grandes tengan ese amor por la música y nuestras costumbres y tradiciones. Pero el enfoque es que salgan improvisando”, recalcó Rodríguez.

Por otra parte, el profesor agregó que hay que darles especial reconocimiento a los padres, porque no faltan a las clases y en las actividades siempre están presente.

Además, Rodríguez mencionó que “hay una asociación, porque los niños imitan lo que hacen los adultos, pero hay casos específicos como el de Dorienys (una de las estudiantes), que no tiene ningún familiar trovador y desde chiquita tenía que dormir con música típica, porque si no, no dormía. Cuando llegó a grande, le pidió a sus padres que le buscaran un lugar para practicar. Eso también viene de fábrica, afirmó el también, historiador”.

“En el caso mío, también vine de fábrica, soy el primer trovador de mi familia, el primero del barrio y del pueblo de Lajas donde nací y en mi familia fui el único”, añadió.

Método de enseñanza

“Por medio de la repetición, le dicto a los que saben leer y escribir o se los doy a los padres para que les dicten. Porque en el ejercicio de copiarlo, están aprendiéndolo de memoria. Están escribiendo y lo están diciendo para anotarlo y eso hace doble función en la memoria, hace que se lo aprendan más rápido”, enfatizó Rodríguez.

También hacemos ejercicios de rima y de asociación, ellos continúan un cuento y nosotros le llamamos ‘y entonces’, agregó el profesor de trova.

¿Qué es la trova para ti?

“La trova uno la lleva en el corazón. Es una pasión que uno siente por la trova puertorriqueña, me encanta; cantar, versar, cada vez que me paro en una tarima y veo a los niños con esa cultura tan diversa, para mí es lo mejor”, respondió una de las estudiantes.

¿Por qué se asocia la trova con la Navidad?

“Lamentablemente la mayoría de las personas, asocian la trova con la Navidad, porque la usan en radio y televisión para mercadear productos, pero la música típica como ellos saben, es para todo el año, por eso son temas de contenido distinto y los estilos musicales. Hay algunos que se prestan para cantar promesas y cosas religiosas, pero hay otros que se prestan para la algarabía y otros para los temas serios y patrióticos. De acuerdo al contenido le buscamos el acompañamiento musical”, aclaró el profesor.

“Tenemos que enseñarles música enriquecedora, que tenga una letra significativa y hay que sacarlos de la música chabacana que se escucha en otros estilos musicales, que denigra a la sociedad y la reputación de la mujer y esto es una alternativa para desarrollar en los niños valores y conservar la tradición puertorriqueña. Hay que sembrar el granito de arena, para desarrollarse, en su autoestima a romper la timidez”, expresó una de las madres.

Para más info. se pueden comunicar al Municipio de Mayagüez al: (787) 834-8585.