Municipio de Arecibo toma drásticas decisiones para adquirir más fondos económicos

Por: Pamela Hernández Cabiya

Tan reciente como la semana pasada, se difundió una idea que sostenía el primer administrador del municipio de Arecibo, Carlos Molina, ante la situación emergente que está pasando el pueblo de Puerto Rico. Tras seria problemática para ajustar fondos, se imparte la idea de que todo residente debe pagar por el recogido de la basura y del reciclaje semanal o mensualmente. No obstante a esto, la idea se avecinó, cuando un arecibeño llamado Jose R. Colón ejerce presión directa al alcalde por los días que llevaban los desperdicios sólidos afuera de su casa y aun no los habían recogido.

“Quiero clarificar que mi queja va lejos de fines partidistas, sólo lo hago como herramienta para exigir lo que creo que es mi derecho. Voy hablar específicamente de la urbanización Paseos Reales, donde hay una inconsistencia en el recogido. Tardan dos o tres semanas en recoger. He tenido que utilizar el recurso de Facebook para pedir que la recojan. De hecho, me dieron el número de Julio Álvarez (encargado de Desperdicios Sólidos) y he tenido que comunicarme directamente con el por texto para que así vengan”, explicó.

De igual manera, José abundó de una situación en particular con los trabajadores en el recogido de basura. “Muchas veces dejan los zafacones con basura en el fondo. De hecho, mi vecina que es mayor de edad se percató que le dejaron basura y ve pasar un camión al cual le hizo señas para que se parara y que le hiciera el favor de botarle la basura. Le contestaron que no podían porque eran de otra área. Luego ella les pagó $10.00 dólares y así fue que se la botaron; algo que encuentro que estuvo de más. Esto se lo deje saber al Álvarez y me dió la misma respuesta absurda, de que si era un camión de otra área no podía hacer los recogidos. Otro problema, es que el servicio no es estable en tiempo ni en calidad. Tiran los zafacones frente a las casa de una forma inadecuada. Los tiran a la calle. El zafacón en un lado y la tapa por otro lado; en medio del paso peatonal. Otro problema es el reciclaje”, expresó.

Ante esta disyuntiva, se le preguntó a Carlos Molina si verdaderamente conoce de las molestias de los poblanos y si tiene planes para mejorar sobre el mismo. “El problema es bien serio porque el recogido de basura en la ciudad de Arecibo cuesta alrededor de un poco más de $3,000,000 millones de dólares. Así que, todos los años se han venido aumentando la deuda porque es un costo sumamente alto que ya la ciudad no puede pagar y que las compañías si no les pagamos no van a recoger la basura. Estamos buscando alternativas para poder dar un mejor servicio. Queremos implementar un plan de reciclaje que nos ayudaría a bajar los costos. Reciclar es igual ahorrar. Así que, estamos buscando que se implemente el reciclaje en toda la ciudad y que la gente coopere reciclando y así tener más fondos para poder arreglar las carreteras, los parques, comprar más patrullas, para brindar un mejor servicio. Esto ha pasado en cientos de países que cobran por recogerla y llegó el momento de hacerlo aquí. Los municipios no podemos asumir más el pago de la basura. La gente quiere que le arregle y le ayudemos en sus comunidades pero de ¿dónde vamos a sacar si no tenemos dinero? Los comerciantes siguen cerrando y la cosa esta bien difícil. Tenemos que buscar alternativas y cobrar por la basura porque es lo que genera los ciudadanos” explicó.

De igual manera, Molina comentó que desde el momento que se instaló como alcalde, existía el problema con la basura. “Se le debían millones de dólares a las compañías y nosotros hicimos mil cosas pero sigue aumentando la deuda. Le abonamos pero ya los dueños de compañía me dicen que no pueden seguir dándonos el servicio. Entonces todo se atrasa, por eso a veces no se le recoge la basura en una semana a la gente porque no se le paga regularmente. Ahora con este plan poco a poco se va a ir implementando para mejorar. Aún estamos visualizando si el pago del recogido será electrónicamente o por cartas para que vayan directamente a pagar. Al fin lo que estamos buscando es tener mas recursos para comprar y arreglar las carreteras. La gente se nos queja de las carreteras y es verdad, pero es que no tenemos el dinero para hacerlo. Si no tengo los recursos ¿Cómo damos el servicio? Así que ahora vamos a tener un poco mas de recursos para poder darle el servicio a la gente, de eso es lo que se trata. Llegó el momento que ya no aguantamos más. Le pido a la gente cooperación. La legislatura aprobó $2.50 por casa semanal. Serían $10.00 dólares al mes, pero estamos trabajando con un plan masivo de reciclaje ya que si los ciudadanos reciclan y pagan a tiempo va a ser más económico”, puntualizó.