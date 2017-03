Movilizan la creatividad para pintar la ciudad de Arecibo

Por: Pamela Hernández Cabiya

Un grupo de artistas natos puertorriqueños, pintores de diferentes partes y municipios de Puerto Rico, se han contagiado de un proyecto que apela a los sentimientos y el amor al arte. Dar un paseo por los callejones del casco urbano de Arecibo, podrá actualmente apreciar la unión de murales que ha dado vida, color y movimiento turístico a la ciudad.

Es por esto que, hablamos con la muralista principal, Taína Ortíz, natural del pueblo de Salinas; 32 años, quien nos detalló las razones por las cuales se ha levantado este movimiento artístico. “La calle que estamos muralizando principalmente es en la Puro Girau del municipio de Arecibo. Todo comenzó hace 2 años y medios, donde comenzamos por un mural en una residencia privada. Decidimos tomar el concepto para abrirlo ante un proyecto en el cual fuera en beneficio y en la lucha contra el cáncer; a raíz de que tuvimos un familiar y una amiga que sufrió de cáncer y murió recientemente. El proyecto se basa en conseguir tanto artistas con experiencia, hasta personas que nunca han pintado, que están en sus casas escondidos detrás de una libreta, sacarlos hacia la luz y hacerlos que se enfoquen en algo positivo, que contribuyan al mismo municipio, al ambiente y a la sociedad; con el motivo de revivir las áreas que están muertas”, comenzó a relatar.

El proyecto sin fines de lucro, se comenzó con alrededor de 8 personas.Entre ellos están: Carmen Noemi, Iris Bravo, Desiré, Ismael Rodríguez y Taína Ortíz. “La intención es hacer el mural y al mismo tiempo embellecer a Arecibo. Para mí y para muchos de nosotros tiene su significado en su mural. Un ejemplo del mismo es el mural de Iris Bravo, donde va dirigido al cáncer. En el mural tiene una muñeca que representa cada tipo de cáncer que muchas personas no conocen. Piensan que el cáncer es solamente el lazo rosa y realmente tiene varios colores. El mío se basa en nuestra amiga Ivette que falleció. Ella era una muchacha alegre, donde hasta el último día de su vida siempre tuvo una sonrisa. Ella era la motivación de muchas de nosotras aquí”.

Taína, de igual manera comentó que de todos los murales que ha realizado, el más impactante ha sido “el fashion”. “ Me enfoqué en la alegría, en esa manera de vivir la vida activa mientras estas pasando por situaciones difíciles. El arte es terapia. Antes pasabas por aquí y la gente pasaba como si no hubiese nadie. No obstante, desde que empezamos a realizar murales ha venido gente, se ve más la emoción. Ha llegado uno que otro artista a preguntar: ¿puedo pintar? ¿Me dan la oportunidad? y se le da, porque tenga estudios o no, es un don que viene en la sangre. Hay que darle ese espacio a esas personas que le tienen miedo al rechazo de decirle ¿qué té estas haciendo? sin esperar que termines tu obra. Los colores te dan alegría, te dan emoción” ,recalcó.

La meta que se trazan es muralizar hasta el final de la calle Puro Girau. “La idea es pintar la calle entera y dar el mensaje de que el cáncer, como cualquier tipo de enfermedad, hay que seguir hacia adelante, con una sonrisa. Hay que agradecer a Dios por eso y luchar contra todo. No obstante, vamos a seguir pintando en diferentes áreas de Arecibo”.

El empeño y la dedicación ha llevado a este grupo de artistas a separar por horas del día, y darle vida a una pared. Taína comentaba que a la semana ha podido estar 40 horas pintando. “Trato de sacar todas las tardes para eso. Los domingos siempre estamos reunidos los artistas desde 9:00 a.m. hasta que llegue el atardecer. En cuanto al proceso para hacer un mural es depende. A veces lo trazo a lápiz y otras sólo esta plasmado en la mente y tomo el pincel y sale el dibujo. Empiezas con un concepto o idea, pero según la gente opina, transformas otro tipo de dibujo. Aquí todos saltamos cuando terminamos un mural. Aquí gozamos. Tenemos una joven de 13 años que está realizando su primer mural. No importa la edad. En fin, queremos convertir Arecibo en un pueblo turístico”, culminó.

Como bien se mencionó, están a la disposición de acoger artistas que tengan el deseo de expresar su amor al arte y plasmarlo en un mural. Comentaron que no descansarán hasta ver finalmente el pueblo de Arecibo completamente colorido.